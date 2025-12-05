Polémica servida: el BOE autoriza suprimir arcenes y obliga a replantear cómo circulan los ciclistas

Una estampa muy habitual de la carretera es encontrarse ciclistas circulando por el arcén de la misma. Esto permite tener cierto orden dentro de lo que supone compartir un espacio junto a otros vehículos como coches o motos. No obstante, el Boletín Oficial del Estado ha anunciado una revolución.

Adiós a los arcenes, y... ¿Hola a los problemas?

Acorde a lo que apunta el BOE, ahora será posible suprimir los arcenes tradicionales en ciertas vías estatales que acumulen poco tráfico de manera regular. Por lo tanto, podría producirse una desaparición gradual de la franja lateral que en muchas ocasiones ocupan los ciclistas.

Pero, ¿no se ofrece ninguna alternativa en el proceso? Pues sí, pero no obligatoria. Si se estima por la autoridad competente y después de haber realizado una inspección que garantice su viabilidad, podría crearse un carril segregado para los ciclistas.

Sin embargo, de la misma forma existe la posibilidad de que se retire el arcén de una carretera y que no se dé luz verde al carril para ciclistas. Esto podría provocar que en algunas carreteras, los ciclistas se quedaran sin un carril seguro a ocupar.

Por otro lado, en caso de que sí se creara el carril segregado para ciclistas, estos podrían caer en la obligación de tener que usarlo siempre que estuviera disponible. Y de nuevo, no es una solución idónea para aquellos que realizan el ciclismo como un deporte o con el objetivo de realizar entrenamientos de largo recorrido.

La realidad es que la decisión transmitida por el BOE puede limitar enormemente la libertad de circulación de los ciclistas en muchos espacios. Sobre todo en términos de una pérdida de seguridad que lógicamente se argumenta como necesaria.

El objetivo del BOE, no obstante, es de establecer una base más sostenible precisamente invitando a la creación del carril segregado. El objetivo no es de dañar a los ciclistas, sino de darles un espacio más seguro mediante el que buscar una reducción de accidentes.

¿Qué te parece este debate? ¿Consideras que como mínimo la construcción del carril bici debería ser obligatoria en caso de que se retirara el arcén? ¿O piensas que habría que dar con una solución alternativa?