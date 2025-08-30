La polémica reflexión de Marina Rivers que incendia las redes: "Un futbolista es clase obrera"

Marina Rivers, conocida en redes sociales como @_riverss, es una de las creadoras de contenido más importantes de España. En poco tiempo, la valenciana consiguió ganar millones de seguidores subiendo vídeos. Actualmente, cuenta con 7,8 millones de seguidores en TikTok y 2,2 millones en Instagram.

Con su irrupción en las redes, Marina ha tenido la oportunidad de participar en La Velada del Año de Ibai Llanos y en 'MasterChef Celebrity', entre otras cosas. No solo está metida de lleno en el mundo de las redes sociales, sino que además es licenciada en un doble grado de Economía y Derecho.

Hace un día, la influencer publicó un vídeo en el que reflexiona sobre el concepto de clase obrera. La valenciana lo tiene claro, ya que este grupo social pasa por las personas que no poseen medios de producción y dependen de un salario.

A pesar de todo el dinero que genera, Marina se considera clase obrera, debido a que es autónoma en redes sociales y trabaja en distintos programas de televisión, por lo que significa que es asalariada.

La valenciana aseguró en redes que "si cerrara TikTok o Instagram tendría que buscar otra forma de ganarme la vida". Al referirse al tipo de personas que pertenecen a la clase trabajadora, señaló: "Un CEO sin participaciones, un médico o un futbolista también son clase obrera, porque no son dueños de los medios de producción".

Marina distingue entre clase social (alta, media y baja) y clase obrera, según la teoría marxista. Comentó que proviene de una familia de clase media, donde en su casa "nunca sobró el dinero para nada".

"Si yo siendo clase alta me acuerdo de dónde vengo y lucho por los derechos de la clase media y baja, ¿quién es más tonto, yo o el que siendo clase baja defiende los intereses de los ricos?", cuestionó a todos sus seguidores.

El vídeo, que cuenta con más de 550 mil visitas en TikTok, está generando mucha controversia. Un usuario bromea con la situación: "Elon Musk también es clase obrera". Otro comenta: "Hablas de la clase obrera con un Rolex en la mano".