Polémica en Eurovisión: Salvador Sobral insta a Portugal a seguir a España y no participar por Israel

Esta semana, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado que España no participe en Eurovisión 2026 si Israel sigue formando parte del certamen, una noticia que ha sido muy comentada tanto en televisión como en redes sociales. La medida, aprobada por mayoría absoluta (10 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención) es cuanto menos polémica y abre un profundo debate en el seno del festival.

A nivel europeo, la prensa internacional ya ha recogido el amago de abandono de España, uno de los países que forma parte del Big 5 (países que más dinero aportan a la Unión Europea de Radiodifusión). Y también han hablado algunos de los ex representantes de Eurovisión, como el portugués Salvador Sobral (2017).

"Y nosotros, ¿cuándo?", ha escrito el representante luso de Eurovisión 2017 en su cuenta personal de Instagram, compartiendo una imagen de la noticia del amago de España.

Salvador Sobral se moja así en un asunto que se ha convertido en debate todos los años desde que comenzase el genocidio en Gaza por parte del ejército israelí: más de 65.000 personas fallecidas desde entonces, y muchas más posibles víctimas mortales dependiendo de la fuente a la que consultes.

RTVE ya planteó en el mes de julio la necesidad de abrir un profundo debate acerca de la participación de Israel en Eurovisión 2025, pero ahora el organismo público ha aprobado el abandono siempre y cuando Israel siga formando parte del festival.

La UER no parece que vaya a tomar una decisión vinculante antes de que termine el año pese a la presión de países como España, Irlanda o Eslovenia que ya han anunciado su descontento.

Las palabras de Salvador Sobral son tan solo una muestra más de lo enfadada que está la sociedad con la presencia israelí en eventos masivos como La Vuelta a España o Eurovisión.