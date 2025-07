La polémica declaración de Carmina Barrios: "Los hombres me dan pena, los veo débiles"

Carmina Barrios vive un momento dulce. La sevillana se casó con Antonio León, un tabernero, y juntos tuvieron tres hijos: Paco León, reconocido director y actor; María León, actriz; y Alejandro, militar. Tras el éxito de Paco y María en la industria cinematográfica, Carmina dio el salto a la interpretación con la película 'Carmina o revienta'.

La última aparición pública de la sevillana fue en el programa de 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez. No lo hizo sola, ya que también estuvo presente Joaquín Reyes. Una entrevista que está dando mucho de qué hablar por las declaraciones de Carmina.

La actriz confesó que fue gracias a la insistencia de su hijo Paco que se animó a dar sus primeros pasos en la gran pantalla: "Cuando hablaba conmigo, que él es muy observador y le gusta escucharme mucho, me dijo 'yo, en mi cabeza, tengo una cosa que quiero hacer. ¿Eres capaz de hacer cine?', y le dije que sí".

Uno de los momentos que Paco tuvo que cortar de raíz a su madre fue cuando en las grabaciones acudía con varios tuppers para comer, ya que no entendía que en las grabaciones hubiese servicio de catering: "Bueno, ¿y qué? El catering no… ¿Los caterings qué?".

A continuación, desveló que no le gustan los caterings: "Co**, es que te ponen 300 cosas, pero… ¡Que no! Una buena tortilla, unos filetes empanados, un gazpacho… ¡Co**! Mira, yo he ido a muchos restaurantes de 'piquismiquis'...".

Dejando a un lado el mundo del cine y la gastronomía, la sevillana decidió adentrarse de lleno en el tema del feminismo: "Yo defiendo mucho el feminismo. Soy feminista, quiero la igualdad, pero me ha dado cuenta que yo tengo también un ‘ramalazo’ todavía".

A pesar de todo, reconoció que "todavía le tengo que hacer la comida a mi marido. Los hombres me dan pena, los veo más débiles", aunque luego afirmó que "los quiero mucho y los defiendo".

No tuvo dudas en confesar que "son muy chulos cuando están entre ellos, empoderados. Después, a la hora de verdad, como les venga un problema, se acojonan. Tienes que ser tú la que dices que no pasa nada".