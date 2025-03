La polémica de Ana Peleteiro por su opinión sobre los atletas trans: "Aunque bajes la testosterona..."

Ana Peleteiro es la primera invitada de 'El Hormiguero' en la semana que acaba de comenzar. La atleta viene de ganar el oro en los Europeos de Apeldoorn (Países Bajos) tras saltar 14,37 metros, y se alzó con su octava medalla en un gran campeonato, entre las que figura el bronce obtenido en los Juegos Olímpicos de 2021.

Sin embargo, Peleteiro ha estado inmersa en polémicas extradeportivas, y su opinión sobre la participación de las atletas transgénero en competiciones femeninas dio mucho de qué hablar. La gallega señaló en una entrevista en 'El País' en 2023 que "si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres".

"En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico, y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", prosiguió. Las declaraciones de Ana Peleteiro levantaron ampollas, recibió insultos y lo denunció públicamente.

"Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensaje de odio pidiéndoles a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas". La atleta afirmó que "adoro y respeto al 100% al colectivo LGTBI, tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a él. Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos, al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS”.

Asimismo, escribió que "en el caso del deporte, por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiera que de alguna forma se regule su situación, pero por supuesto que nunca estaré a favor de que para que eso ocurra, y las mujeres tengamos que competir contra personas que genéticamente son superiores a nosotras".

Peleteiro propuso una solución. "Siempre lo he dicho, o adaptar una categoría para que compitamos TODOS o participar en deporte NO federado, ya que es injusto, mires por dónde lo mires". También aseveró que "lucho por mis derechos como mujer y por los de millones de mujeres deportistas que opinan exactamente igual que yo. Pero a causa del juicio público tienen miedo a abrir la boca. Por lo tanto, esto no es cuestión ideológica o transfobia".

"El deporte debería formar parte de la vida de todos, pero a día de hoy, sin existir una categoría TRANS, el deporte profesional no es viable. Luchemos para que se regularice y se adapte el deporte profesional a las personas TRANS en vez de apedrear y enterrar a las mujeres que luchamos día a día por nuestros derechos", remachó Ana Peleteiro.