Pol Deportes (15 años), el narrador amateur viral de la final de la Libertadores se estrena en Radio Marca: "Me piden fotos y no tengo tiempo ni para ir a comprar"

En algunas ocasiones es fácil leer en internet la frase 'hemos hecho famosa a la persona correcta', una descripción que se adapta a la perfección al caso del jovencísimo apasionado de las narraciones deportivas, el peruano Pol Deportes, el alias de Cliver Huamán.

Hace tan solo unas semanas se volvía viral al narrar la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo desde lo alto de una colina pegada al Estadio Monumental de Lima, capital de su Perú natal, a 18 horas de la población en la que vive, Andahuaylas.

El motivo es que no consiguió una acreditación por su corta edad, de tan solo 15 años, aunque eso no iba a hacer que le impidieran cumplir con su sueño.

Ahora, ya convertido como una figura popular en las redes sociales, desde donde retransmite los partidos habitualmente, ha podido viajar hasta España para vivir una jornada de Champions League desde los estudios de Radio Marca.

"Mis padres están muy orgullosos de mí", apuntaba el joven a los micros en directo, que añadía que también lo están sus cuatro hermanos y que le dan un apoyo sin el que sería posible ejecutar todas estas 'locuras'.

Pese a su amor por las narraciones, revelaba que no tiene ni siquiera una tele en su casa, algo que le anunciaban que seguramente iba a cambiar próximamente ante la categoría que ha adquirido durante los últimos días porque se la terminarían regalando: "Ojalá", se expresaba después de confirmar que no le daba miedo plantarse en frente de un micrófono pese a su corta edad.

Pol Deportes desde el estudio de Radio Marca en España. / ·

Pol es toda una personalidad de internet y lo ha podido constatar en las últimas horas desde la capital española: "Se han amontonado más de 100 peruanos en la Puerta del Sol y me han dicho que salieron para buscar más oportunidades laborales en España. Algunos me abrazaron, me ven como a un sobrino suyo"

Respecto a su vida en Perú, apunta que ha cambiado mucho desde que se viralizó: "Me piden fotos y no tengo tiempo ni para ir a comprar", comenta el joven. La realidad es que desde que narrara la final de la Libertadores en aquellas condiciones ya ha podido vivir la experiencia de poder vivir una retransmisión en condiciones gracias a la cadena televisiva L1 Max, en un partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Su próximo reto será el de narrar el Real Madrid-Manchester City de este miércoles desde el Bernabéu con los compañeros de Radio Marca. Seguro que es otro sueño hecho realidad para él.