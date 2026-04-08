Así podrás pagar la declaración de la Renta a través de Bizum

Ha llegado el día. Los españoles ya pueden obtener el borrador de la Renta, debido a que es el primer día de la campaña que se llevará a cabo hasta el 30 de junio de 2026. El objetivo es saber si el contribuyente debe pagar más impuestos o recibir una devolución tras ajustar sus ingresos y retenciones del año anterior.

Como es habitual, todos los españoles buscan pagar menos impuestos, aprovechándose de las deducciones y beneficios fiscales disponibles para reducir su carga tributaria. Sin embargo, es importante recordar que la declaración de la renta debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente, ya que cualquier intento de eludir impuestos puede resultar en sanciones.

La declaración de la Renta se puede pagar de cuatro maneras distintas:

Tarjeta de crédito : puedes pagar con ella desde la página de la Agencia Tributaria.

: puedes pagar con ella desde la página de la Agencia Tributaria. Domiciliación bancaria : está la opción de domiciliar el pago para que se cargue directamente en tu cuenta bancaria.

: está la opción de domiciliar el pago para que se cargue directamente en tu cuenta bancaria. Transferencia bancaria : se puede realizar una transferencia directamente a la cuenta que indique la Agencia Tributaria.

: se puede realizar una transferencia directamente a la cuenta que indique la Agencia Tributaria. Bizum: una opción para pagar la declaración de la Renta, pero solo para pagos a través de la web de la Agencia Tributaria.

¿Cómo se paga a través de Bizum?

Para pagar la declaración de la Renta por Bizum es posible al seleccionar la opción en la Sede Electrónica de la AEAT, introduciendo tu teléfono, clave Bizum y confirmando en tu app bancaria.

Se trata de un método rápido para ingresos directos que genera un NRC automáticamente, ideal para deudas inferiores al límite de tu banco.

Persona haciendo la declaración de la Renta / Archivo

Estos son los pasos a seguir...

Accede a Renta Web: entra en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria para presentar tu declaración. Selecciona Ingreso: si tienes que pagar, elija la posibilidad de "Pasarela de pago" y selecciona Bizum. Introduce los datos: pon el número de teléfono y la clave Bizum asociada la entidad bancaria. Autoriza el pago: confirma la transacción desde la aplicación de tu banco en el móvil. Finaliza la presentación: el sistema generará el código NRC automáticamente y podrás descargar tu justificante.

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Hacienda permite este método para mayor comodidad, pero dependiendo de la entidad bancaria puede haber un máximo permitido por operación.