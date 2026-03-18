SOCIEDAD
Podrás saber si cobras menos que tus compañeros: las empresas deberán justificarlo por escrito
Una nueva normativa de la Unión Europea apuesta por la transparencia salarial
La Unión Europea ha dado luz verde a una nueva normativa que entrará en vigor a partir del 7 de junio de 2026, y que tiene un objetivo bien claro: hacer que las empresas deban ser todo lo transparente posibles en lo relativo al salario de sus empleados.
Uno de los principales puntos clave de esta normativa es que desde que se implemente, los trabajadores tendrán derecho a conocer si cobran menos que otros empleados en puestos similares. Es decir, tendrán disponible información salarial previamente no accesible.
Asimismo, en el caso de que un trabajador encuentre que su salario es inferior al de un compañero, la empresa tendrá la obligación de justificar por escrito el motivo de que exista dicha brecha salarial. Deberán usarse así criterios objetivos como rendimiento o experiencia.
De igual forma, queda atrás el 'secreto salarial'. Es decir, la Unión Europea apuesta también porque los trabajadores puedan discutir libremente el que se trata de su salario, pudiendo así identificar más rápidamente si existe una diferencia que no tiene razón de ser.
Además, el impacto de la normativa no será solo en aquellos que ya estén contratados; en el momento en que entre vigor, las ofertas de trabajo deberán ser claras en lo relativo al salario, y se prohíbe que la empresa pregunte al potencial trabajador cuánto cobraba en su antiguo empleo.
Lógicamente, la Unión Europea ha argumentado que el objetivo de todos estos cambios es conseguir eliminar por completo las desigualdades salariales que siguen formando parte de la realidad de muchos empleados en pleno 2026.
Con todos estos nuevos derechos para los trabajadores y las limitaciones impuestas en las empresas, los trabajadores tienen ahora a su alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un sueldo que se adecúe a sus competencias.
La Unión Europea parece así haberse puesto muy seria. O juegas con reglas que realmente traten a los empleados como trabajadores cualificados, o por contrario puede haber sanciones que hagan captar el mensaje de otra manera.
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