"Podía ahorrar 3.000 euros al mes": un dentista español revela cómo es trabajar en Islandia

España vive una estampida de trabajadores que buscan oportunidades laborales con mejores condiciones fuera de nuestro país. Cada año, cientos de profesionales sanitarios españoles deciden emigrar y consiguen aquello que se proponen.

Entre ellos se encuentra Gerard, un dentista español que decidió probar suerte en Islandia, país donde asegura haber encontrado una calidad de vida y una estabilidad económica no disponible en España.

Gerard trabajó como odontólogo autónomo en una clínica islandesa. Y según cuenta, las diferencias con el sistema español fueron llamativas desde el primer día: "pagaba un 37% de impuestos, pero no había cuota de autónomos, no tenías que pagar por trabajar", revela en El Español.

Y sí, Islandia es un país caro con precios en muchos casos prohibitivos, pero eso no le impidió que su poder adquisitivo se viese incrementado de forma notable: "todo es más caro en Islandia, pero a final de mes me quedaban unos 3.000 euros de ahorro", algo imposible en España.

Volviendo a su país de origen, destaca que "el alquiler sube, los impuestos ahogan y los salarios no acompañan", motivos por los que no puede hablar mal de su experiencia en Islandia.

No todo fue positivo puesto que Gerard reconoce que al principio, el cambio cultural fue duro, pero no tardó en adaptarse al ritmo de vida islandés, mucho más tranquilo y menos estresante:

"En Islandia no miraba los precios cuando iba al supermercado o a cenar fuera. Allí, un cajero cobra unos 2.700 euros al mes limpios", concluyendo que la población en general puede vivir de forma cómoda.

El testimonio de este dentista es uno más de los muchos que ya hemos ido escuchando estos años de trabajadores que se establecen fuera de España por las condiciones laborales. Un mantra que se viene repitiendo durante décadas y que vuelve a estar de actualidad en pleno 2025.