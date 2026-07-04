Las playas de Cádiz están bien, pero la mejor y más bonita de toda España se encuentra en Castellón: con manantiales subterráneo y agua dulce

La búsqueda de la playa más bonita de España es una que ha llevado a los fanáticos de los viajes a muchas discusiones, pero hoy podemos decir que el espacio costero más hermoso se encuentra en Castellón.

Particularmente, la playa de las Fuentes (o platja de les Fonts) es un arenal que se ha convertido en uno de los máximos símbolos del municipio de Alcalà de Xivert/Alcossebre, pues sus características geológicas, como su arena fina y agua dulce, lo convierten en un lugar prácticamente único.

El acuífero de los manantiales es de origen jurásico / ISTOCK

Y es que, debajo de la superficie de la playa, hay manantiales subterráneos cuyo acuífero resulta tan antiguo que su origen se encuentra en el periodo jurásico, el cual es el responsable de los manantiales que se forman en la orilla del mar.

Este arenal cuenta con un recorrido de 400 metros de largo y una anchura de 40, cuya forma invita a los visitantes a recorrerlo por completo: desde la zona de las rocas, en un extremo, hasta el opuesto en el puerto deportivo.

Para llegar a ella desde el centro urbano de Alcalà de Xivert/Alcossebre, tan solo toma una caminata de un par de minutos, de manera que se vuelve una alternativa idílica si lo que se desea es no desplazarse demasiado.

El lugar cuenta con grandes extensiones de playa y calas frente al Mediterráneo / ISTOCK

Asimismo, cabe destacar que Alcalà de Xivert/Alcossebre es más que solo una bella playa, sino que el lugar cuenta con numerosos destinos atractivos como la puerta de entrada de la Sierra de Irta, una de las últimas sierras vírgenes de la costa mediterránea.

Maestrazgo, la histórica comarca española, también se extiende por el municipio, el cual particularmente esconde un núcleo urbano con gran patrimonio como la Torre Campanario, de casi 70 metros de alto y construida en el siglo XVIII junto a la iglesia de San Juan Bautista.

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Maestrazgo de Castellón / ISTOCK

Finalmente, no podemos hablar de la localidad sin mencionar el histórico castillo de Xivert, el cual fue levantado por la Orden de Montesa que administró las tierras durante la Edad Media, y que invariablemente dejó su huella en el municipio para inmortalizarse como un punto que sí o sí hay que visitar al pasar por sus tierras.