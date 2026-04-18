Lo siento Cádiz, pero la playa más bonita del Cantábrico está en San Sebastián: un arco dorado que enamora desde hace siglos

La playa de La Concha despliega un arco perfecto de arena dorada frente al Cantábrico que lleva siglos seduciendo a viajeros de todo el mundo.

Cuando llega el verano, la bahía despierta con una energía vibrante que se contagia a quien la pisa. Familias que buscan un chapuzón seguro, deportistas que persiguen la ola precisa o paseantes que se abandonan al ritmo de las mareas conviven sin agobios gracias a sus más de mil trescientos metros de longitud y a unos accesos escalonados que facilitan entrar y salir del arenal con comodidad.

Las aguas, generalmente tranquilas, son un escenario ideal para iniciarse en deportes como el kayak, el paddle surf o el bodyboard.

En marea alta, el conocido Pico del Loro ofrece una rompiente urbana que reúne a habituales y curiosos en torno al espectáculo de las olas. Cada verano, además, una plataforma flotante con toboganes y trampolines añade un toque de diversión que se ha convertido en tradición para los más jóvenes.

Una de las mejores playas urbanas de Europa

Considerada desde hace años una de las mejores playas urbanas del continente, La Concha mantiene intacta su capacidad de seducción.

Su secreto parece residir en el equilibrio entre paisaje natural, arquitectura elegante y vida cotidiana, un triángulo perfecto que convierte cada visita en un recuerdo imborrable. Desde el mismo paseo marítimo es posible continuar hacia el puerto o enlazar con las playas vecinas de Ondarreta y Zurriola, completando así un recorrido costero único.

Frente a la línea de arena, la isla de Santa Clara actúa como contrapunto natural y cultural. En los meses estivales, pequeñas embarcaciones conectan el puerto con este islote para ofrecer nuevas perspectivas de la bahía. Muchos donostiarras coinciden en que su presencia es la que otorga a La Concha ese perfil inconfundible, reconocible en cualquier fotografía.

El paseo marítimo más bonito de España

La Concha no es solo un lugar donde bañarse: es un escenario que se vive desde el paseo marítimo de forma especial, custodiado por la emblemática barandilla blanca, una filigrana de hierro que ya forma parte del imaginario donostiarra. El recorrido arranca junto a la avenida de la Libertad y se estira hasta el túnel del Antiguo, siempre bordeando la curva perfecta de la bahía.

A los pocos pasos aparece el detalle que define este paseo: la barandilla diseñada a principios del siglo XX por el arquitecto municipal Juan Rafael Alday. Su delicado entramado se ha convertido en un símbolo que trasciende su función original.

Uno de sus módulos, además, luce una flor orientada hacia la bahía en lugar de hacia los paseantes, como si saludara al mar. Existen incluso réplicas a tamaño real que algunos artesanos realizan por encargo para quienes desean llevarse un pedazo del paseo a casa.

Paseo marítimo de La Concha en Donosti, San Sebastián / Archivo

Arquitectura señorial y tradición marinera

Quien avanza por el paseo descubre un auténtico catálogo de arquitectura señorial. El Hotel de Londres impone su elegancia frente al mar, mientras que el palacio Miramar despliega un aire inglés que recuerda la época en que la realeza veraneaba en la ciudad. No falta tampoco un guiño a la tradición balnearia de San Sebastián: las instalaciones de La Perla, centro de talasoterapia asentado directamente sobre la playa, continúan siendo un referente.

Un escenario que también baila

Cada mes de abril, más de un millar de niños, niñas y adultos convierten este escenario en una coreografía colectiva para celebrar el Día Internacional de la Danza, ocupando con tutús y zapatillas un espacio que habitualmente pertenece al oleaje y a la desconexión.

Es una imagen que resume a la perfección lo que La Concha representa para Donostia: un lugar donde la ciudad y el mar dialogan sin descanso, creando un paisaje que no deja de emocionar.