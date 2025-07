Esta es la playa más larga de España, y probablemente no sea la que estás pensando

Ir a la playa en verano puede ser en ocasiones un ejercicio verdaderamente estratégico, ya que muchas de las más conocidas tienden a llenarse de visitantes hasta el punto de que crear una aglomeración asfixiante.

No, la playa más grande de España no es la que estás pensando

Esto es algo que se puede arreglar en cierta medida acercándose a playas más grandes. ¿Y cuál es la playa más grande de toda España? Pues una ubicada entre las provincias de Huelva y Cádiz.

Para sorpresa de muchos, resulta que es la conocida como Playa del Castillo (o también Playa de Doñana) la que se lleva el título de playa más grande en todo el país. Incluso por delante de otras como Magazón, también en Huelva.

La playa en cuestión cuenta con la abrumadora extensión de 28 kilómetros. Eso sí, por atractiva que pueda sonar esta alternativa dadas sus espectaculares dimensiones, resulta que acceder a la Playa del Castillo es un ejercicio muy complicado.

La razón de que la Playa del Castillo sea una zona tan restringida es que al mismo tiempo se encuentra en un entorno natural protegido. Y en este, para que nos entendamos un poco más, no hay ni rastro de urbanizaciones o infraestructuras turísticas de ninguna clase.

Es decir, se trata de un espacio en el que la mano humana apenas ha podido hacer daño hasta la fecha. De hecho, tal es así que la playa forma parte del Parque Nacional de Doñana.

La Playa del Castillo, se trata así de un espacio protegido, en particular dado que contribuye a dar cabida a muchas especies animales protegidas en España. En esencia, forma parte de uno de los santuarios más especiales que pueden encontrarse en la costa de España.

Aunque el acceso a la Playa del Castillo esté restringido eso no quiere decir que sea imposible del todo. No obstante, es importante tener en cuenta que no es el mismo tipo de zona recreacional que la mayoría de playas, por lo que sus 28 kilómetros remiten más a la naturaleza que al ser humano.