Los platos para comer en supermercados aumentan un 50% en los últimos tres años

En los últimos años, los 'mercaurantes' han aumentado en España, un concepto que fusiona el supermercado clásico con una zona de restaurante. De esta forma, los clientes pueden comprar platos preparados listos para comer en un área preparada del establecimiento.

Esta zona de comedor cuenta con los electrodomésticos necesarios para calentar la comida, así como un mobiliario adaptado para comérsela en el mismo local. En la actualidad, España cuenta con muchos supermercados o locales que cuentan con una zona de restauración, como es el caso de: Mercadona, Lidl, Eroski y Carrefour, entre otros.

Una de las principales ventajas de este formato es el precio económico de estos platos. De esta manera, la comida puede llegar a ser más barata que en los restaurantes de comida rápida.

De hecho, con este tipo de restauración se ahorran los costes de servicio y transporte del pedido. En este caso, se puede observar una carta variada con productos por menos de 5 euros.

Además, la variedad de platos se ha incrementado en los últimos años. No solo hay opciones de comida rápida, como pizza o sushi, sino que también hay guisos, arroces y alimentos aptos para vegetarianos y veganos.

En este sentido, varios empresarios del sector de la alimentación auguran un futuro sin cocinas. Los clientes valoran que este tipo de comida ahorra tiempo, un bien preciado debido al ritmo de vida acelerado que se produce en estos días.

Según el artículo de RTVE titulado '¿Un futuro sin cocinar? Los platos preparados ganan terreno en nuestro día a día', se ha aumentado en cuatro kilos la cantidad de platos preparados por persona en los últimos diez años.

No obstante, los jóvenes buscan opciones más saludables, equilibradas y de cocina mediterránea. Este sector de la población es uno de los principales consumidores de platos listos para comer.