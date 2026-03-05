Así se hace el plato favorito de Leo Messi: "Esto es espectacular"

La vida de Leo Messi, alejado de los terrenos de juego, siempre ha sido discreta, ya que prefiere mantenerse fuera del centro de atención. De sus gustos personales, se sabe poco, pero uno de los detalles más conocidos es su plato favorito: la milanesa a la napolitana.

En diversas entrevistas, el jugador del Inter de Miami mencionó que la receta de su madre es la que más le gusta. Por esta razón, Iñaki, creador de contenido y conocido en redes como @iñakigastro, compartió la receta de la auténtica napolitana favorita de Messi.

El primer paso es marinar los filetes de ternera en una mezcla de huevo, leche, sal, mostaza y ajo triturado, dejando reposar varios minutos para que se absorban bien todos los sabores, según desveló Iñaki en Instagram. Mientras tanto, se puede preparar la salsa de tomate.

En una sartén, hay que sofreír unos ajos machacados hasta que estén dorados, luego agregar la pulpa de tomate y unas hojas de albahaca para aportar sabor y aroma. El cocinero recomendó cocinar a fuego medio durante unos 30 minutos, hasta que la salsa se haya reducido a la mitad y esté espesa.

Por ello, señaló que hay que aprovechar este tiempo para rallar un buen queso mozzarella y freír las papas fritas, que serán el acompañante perfecto para este plato. "En Argentina también es común acompañarlo con puré de papa, tú eliges", manifestó el cocinero.

Una vez transcurrida aproximadamente una hora, retira los filetes de la marinada, pásalos por pan rallado y fríelos hasta que estén dorados y crujientes.

Coloca los filetes fritos en una fuente, cúbrelos con una generosa cantidad de salsa de tomate casera y una buena porción de queso mozzarella rallado.

El último paso es fácil: "Luego, gratina en el horno con el grill hasta que el queso esté bien dorado y burbujeante".

Estos son los ingredientes que lleva el plato