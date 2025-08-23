La planta peligrosa para perros más temida por una veterinaria: "Son el demonio"

Los dueños de perros saben que deben prestar a muchas cosas durante los paseos con sus mascotas. Pero la veterinaria y divulgadora, María Vetican, advierte sobre los peligros de una planta muy frecuente en esta época del año y de la que asegura que es: «Mi mayor miedo como veterinaria».

Aunque en internet podemos encontrar multitud de consejos para cuidar mejor de nuestros amigos de cuatro patas, no todo el mundo conoce los peligros que se pueden cruzar durante un paseo.

La divulgadora explica que las espigas, propia de la primavera y el verano, «son el demonio» y que cada día debe atender perros afectados por ellas.

Una planta que provoca operaciones

«Se meten por todas partes: en los oídos, en los ojos, en la nariz, en la garganta, entre los dedos de las patas, en las axilas, en las partes íntimas... en cualquier sitio», afirma la divulgadora en un vídeo subido a la plataforma TikTok.

Además, la experta comenta que las espigas «no son inofensivas, causan mucho daño» e insta a evitarlas a toda costa, señalando los síntomas que nuestro perro puede mostrar de que se ha pinchado con una.

«Si, después del paseo, tu perro empieza a sacudir mucho la cabeza, tiene una oreja caída o se la rasca mucho, no para de estornudar o de toser, tiene un ojo muy cerrado, lloroso e inflamado, cojea un poco o se lame mucho la pata y tiene un bulto, sospecha sin ninguna duda de espiga», asevera Vetican.

Ante la presencia de estos síntomas, la divulgadora insta a acudir lo antes posible a un veterinario. Y es que, sobre todo cuando están secas, las espigas «causan lesiones, infecciones y abscesos muy fácilmente».

Salvo cuando el pinchazo es muy superficial y se puede retirar sin mayor problema, en muchas ocasiones habrá que recurrir a la cirugía. «Cuanto más tardes en ir, mayor será el daño que le provoque a tu mascota y mayor será la factura veterinaria», concluye Vetican.