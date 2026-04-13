Ni planchas ni abdominales: los 5 ejercicios en silla que reducen barriga después de los 60

Reducir la barriga a partir de los 60 años es mucho más que una cuestión de fuerza de voluntad. Con el paso del tiempo, los músculos del core profundo van perdiendo activación, favoreciendo lo que se conoce como "abdomen caído".

Durante años, las planchas han sido uno de los ejercicios más recomendados para fortalecer el core. Sin embargo, muchos adultos mayores encuentran este movimiento incómodo o difícil de mantener, especialmente si tienen problemas de movilidad.

Tyle Read, un conocido entrenador personal, propone una alternativa mucho más accesible: los ejercicios en silla. Según explica, permiten trabajar el abdomen sin sobrecargar la espalda ni las articulaciones, algo clave en esta etapa de la vida.

Además, este tipo de entrenamiento favorece la adherencia. Al ser más cómodos y seguros, es más fácil realizarlos a diario, lo que se traduce en mejores resultados a medio plazo.

Adiós a las abdominales / Pexels

Uno de los ejercicios más efectivos es llevar las rodillas al pecho estando sentado. Este movimiento activa intensamente la parte baja del abdomen y mantiene la tensión muscular durante todo el recorrido.

Otro ejercicio muy recomendado consiste en estirar una pierna mientras se mantiene el abdomen contraído. Un gesto que obliga al core a estabilizar el cuerpo, mejorando tanto la fuerza como la postura.

También destacan movimientos como el crunch cruzado en silla o elevar las rodillas alternando como una breve pausa. Ambos ejercicios trabajan los oblicuos y ayudan a recoger la zona media del cuerpo.

Por último, inclinar el tronco hacia delante ligeramente con el abdomen activado refuerza la estabilidad general. Y es que hechos de forma lenta y controlada, sin prisas pero sin pausa, estos ejercicios pueden ser mucho más eficaces que las planchas para fortalecer el core al cumplir los 60 años.