El plan estratégico de Broncano en 'La Revuelta' para competir contra Melody en 'El Hormiguero'

Sigue la tensión entre David Broncano, presentador de 'La Revuelta', y Melody, representante de España en Eurovisión 2025. El presentador jiennense ha querido compartir su punto de vista tras conocer que la cantante acudirá el próximo miércoles a 'El Hormiguero', la máxima competencia del programa.

Toda la polémica empezó con la controvertida decisión de la cantante de no acudir a varios actos institucionales después de finalizar Eurovisión, entre ellos su visita al programa de Televisión Española. Una cosa que no gustó nada dentro de la organización de 'La Revuelta', debido a que avisó con muy poco tiempo de antelación.

En cambio, Melody se defendió exigiendo que no le habían dado el espacio correspondido: "Un programa de televisión se ha reído de mí y de irme a mi casa. Hablan de la salud mental y después se tiran a mi cuello porque decido retirarme a descansar", haciendo referencia al programa de Broncano, aunque en todo momento evitó mencionarlo.

En el programa de ayer, Broncano quiso dejar claro que no iban a hacer caso a una de las peticiones de la cantante: "Respuesta rápida: no nos vamos a disculpar en ningún momento". Una de las cosas que no tolero fueron las declaraciones que aluden a que se han metido con la salud mental de ella: "Me parece feo que aluda a la salud mental".

A pesar de todo, le abrió las puertas a 'La Revuelta': "Está invitada de venir aquí". Sin embargo, tras saber que acudirá a 'El Hormiguero' la siuación ha dado un vuelco.

Solo al empezar el programa de esta noche, el jiennense se ha vuelto a acordar de ella y ha explicado a toda la audiencia del programa que "hay que pensar algo para el miércoles que viene".

Grison ha reconocido que se verán totalmente afectados: "Vamos a bajar tres puntos de audiencia". Asimismo, ha predecido a lo que sucederá en el plató de televisión de Atresmedia: "Verás que te hacen la güija".

Después de tratar el tema muy por encima, el programa ha seguido con su programación habitual con la entrada de Jorge Ponce y Lalachus. Además, el invitado de esta noche ha sido el actor español Jaime Lorente, conocido por su interpretación en 'La casa de papel'.