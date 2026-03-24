¡Pizza gratis en toda España! Telepizza regala 100.000 porciones para celebrar la llegada de su nueva masa con masa madre

Este martes 24 de marzo, a partir de las 19:00 horas, Telepizza repartirá, totalmente gratis, casi 100.000 porciones de pizza en más de 400 establecimientos en toda España. ¿El motivo? Celebrar como se merece el lanzamiento de su nueva masa con masa madre.

Con esta iniciativa, Telepizza vuelve a llevar a la calle lo que mejor sabe hacer: una masa de elaboración propia que, en esta ocasión, es más ligera, con un borde más crujiente y una miga más esponjosa, pensada para potenciar el sabor y el aroma de sus recetas. Y es que, con este lanzamiento, Telepizza permite a sus clientes elegir cualquiera de sus pizzas favoritas con masa madre para probar una nueva experiencia.

Las pizzas que se repartirán totalmente gratis a todo aquel que se acerque a su tienda Telepizza más cercana el próximo martes serán la nueva Carrillera Maestra, una pizza premium con masa madre, queso provolone y carrilleras de cerdo estofadas, y también dos de sus bestsellers: la mítica Barbacoa con masa madre y la infalible Carbonara con masa madre.

Con un perfil organoléptico con más carácter y mayor profundidad en cada bocado, la nueva masa con masa madre, o la madre de todas las masas, supone una evolución que suma matices sin perder la esencia inconfundible de la masa de Telepizza de siempre. Si hay un referente en nuestro país en cuanto a la elaboración propia de la masa es Telepizza, que la amasa y estira justo antes de hornearla, para luego repartir a las casas de todos sus clientes

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Con este nuevo paso, la marca refuerza su apuesta por la innovación y la premiumización del producto, aprovechando además para revitalizar su gama gourmet, las Maestras de Telepizza, cuyas recetas reivindican ingredientes relacionados con la geografía española (panceta, carrilleras, jamón ibérico, chorizo de Pamplona…). Y es que a partir de este momento todas ellas están elaboradas con masa madre.