¿Pizza del día anterior? El truco de un chef para recalentarla y dejarla "mejor que recién hecha"

Hay comidas cuyos sabores están mucho más ricos cuando se preparan en el momento. Sucede, por ejemplo, con la pasta o con la pizza. Aunque hay muchas personas que disfrutan de un buen trozo de pizza frío al día siguiente, después de que sobrase un buen pedazo de la cena de la noche anterior.

En todo caso, Nick DiGiovanni, un conocido chef que se ha hecho viral en redes sociales, ha compartido con todos nosotros un truco para que la pizza al día siguiente esté mejor que recién horneada.

Aunque de apellido italiano, este cocinero es estadounidense y ha explicado en su perfil de TikTok la única forma para salvar la pizza: "añade tu porción a una sartén antiadherente fría y calienta a fuego medio-bajo durante 2 o 3 minutos".

En lugar de calentarla en el microondas como suele ser habitual, la sartén aporta la textura crujiente de una pizza recién hecha.

Además, el chef considera imprescindible añadir un poco de agua a la sartén, al lado de la porción de pizza, y taparla de inmediato: "verás cómo se llena de vapor rápidamente, derritiendo el caso de la parte superior de la pizza".

¿El resultado? Una pizza firme, tostada y con el queso fundido como si estuviese recién horneada. Un plato espectacular, que mantiene el sabor y la textura después de una noche en el microondas.

¿Y por qué no calentar la pizza en el microondas? Si alguna vez lo has hecho, el microondas no mantiene el tostado de la pizza, por lo que únicamente se ablanda, perdiendo una de sus características más importantes.

"Llámame loco, pero esa mejor que cuando estaba fresca", añade el cocinero en su vídeo. Una publicación que acumula 2,5 millones de reproducciones y casi 700 comentarios de personas agradeciendo el truco que muy pocos hubiéramos imaginado.