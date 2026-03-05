Pitbull actuará en Madrid en 2026: este día salen a la venta las entradas para su concierto

Pitbull, el conocidísimo artista internacional, ha confirmado su vuelta a España con un concierto en Madrid dentro de su nueva gira europea. El cantante estadounidense el próximo 5 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, uno de los recintos musicales más importantes del país.

El espectáculo forma parte de su gira 'I'M Back', con la que el artista vuelve a recorrer Europa después de la fuerte demanda de sus seguidores. El anuncio ha generado una gran expectación entre sus fans españoles.

Las entradas para el concierto se ponen a la venta el próximo viernes 13 de marzo a las 10 horas a través de la página oficial del Movistar Arena.

El cantante, conocido mundialmente como Mr. Worldwide, promete un espectáculo cargado de energía, con muchos de los grandes éxitos que han marcado su carrera durante más de dos décadas en la música.

Durante sus conciertos, Pitbull suele interpretar algunos de sus temas más conocidos, como los que han dominado las listas internacionales y que se han convertido en auténticos himnos de fiesta.

El artista sigue siendo uno de los músicos más potentes en directo de su generación. Según datos de Billboard Boxscore, a lo largo de su carrera ha recaudado más de 250 millones de dólares en giras y ha vendido más de 4,7 millones de entradas en todo el mundo. Cifras a la que muy pocos cantantes aspiran en estos momentos.

Sin ir más lejos, su gira más reciente, Party After Dark Tour, ha sido la mayor gira en solitario de su carrera. El tour incluyó más de 50 conciertos en 13 países, consolidando aún más su éxito en todo el mundo.

Como podrás imaginar, el próximo 13 de enero los servidores de la ticketera estarán que echan humo, así que busca información oficial y apunta cómo puedes comprar tu entrada para no quedarte sin un hueco en el Movistar Arena.