De la pista del US Open a OnlyFans: "Me está dando una vida mejor"

La tenista estadounidense Sachia Vickery, que llegó a ocupar el puesto 73 del ranking WTA, ha decidido explorar nuevos horizontes fuera de las pistas. A sus 30 años y tras más de una década de carrera profesional, la deportista ha comenzado a crear contenido en OnlyFans, y no se ha cortado en hablar abiertamente de ello.

"Soy muy abierta de mente y no me importa lo que la gente piense de mí. Nunca he ganado dinero tan fácil", ha reconocido Vickery, que incluso ha llegado a organizar citas presenciales valoradas en 1.000 dólares.

El representante de la tenista ha aclarado que el contenido es sugerente, pero no sexualmente explícito: “No hay desnudos completos ni actos sexuales. No debe considerarse trabajo sexual”, apuntó, recalcando que la deportista mantiene el control sobre sus límites.

"Abrumada" por lo que ganó en apenas dos días

Vickery, por su parte, ha confesado sentirse "abrumada y conmocionada" por lo que ganó en apenas dos días, y no se arrepiente de haberse animado a dar este paso: "Si tengo el potencial de ganar mucho dinero, ¿por qué no voy a aprovecharlo? Me está dando una vida mejor", explica.

La tenista también ha hablado sobre las críticas que puede recibir: "Recibo algunos comentarios negativos, pero es normal. Hagas lo que hagas, siempre habrá críticas. Si no estuviera en OnlyFans también las habría, así que prefiero estar y ganar dinero", afirmó durante el pódcast 'Black Spin Global'.

Sachia Vickery en el US Open / Archivo

No ha dejado el tenis

A pesar de su incursión en OnlyFans, que abrió en enero y "creció muy rápido", Sachia no ha dejado el tenis. Continúa compitiendo y obteniendo ingresos con su carrera deportiva, y considera que combinar ambas actividades es una decisión lógica.

La tenista también ha destacado que el tenis profesional implica gastos importantes: "Los tenistas gastan más de 100.000 dólares al año en entrenamiento, comida, hoteles, fisioterapia... No veo nada negativo en tener otra vía para generar muchos ingresos", aseguró.

Así es como, además de su carrera deportiva, Sachia Vickery mantiene el control sobre su contenido y sus límites en OnlyFans, mientras logra complementar sus ingresos profesionales sin grandes complicaciones.