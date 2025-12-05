Así es la pista de hielo cubierta más grande de Barcelona para esta Navidad 2025

La temporada navideña ha dado comienzo en Barcelona. Con las luces de navidad encendidas, desde el pasado 22 de noviembre, la ciudad condal ha arrancado con su programación navideña. Hasta pasadas las fiestas, los habitantes de la provincia podrán disfrutar de múltiples actividades.

En esta ocasión, una ciudad del Baix Llobregat, a media hora del centro de Barcelona, ha instalado la pista de hielo cubierta más grande de la provincia. Hablamos de Castelldefels y su imponente superficie de 525 metros en la plaza Teresa Claramunt.

La gran pista de hielo está abierta al público desde el pasado 28 de noviembre y permanecerá disponible hasta el 7 de enero. Los visitantes tendrán que pagar una entrada de 7 euros para disfrutar de la actividad.

La pista tiene unas dimensiones de 35 metros de largo por 15 metros de ancho. Estas medidas la confirman como la más grande de Barcelona. Además, cuenta con una cubierta gigante para poder disfrutar en cualquier situación climatológica.

Con la entrada, los visitantes podrán disfrutar de una sesión de 30 minutos. El precio del acceso incluye el alquiler de los patines. La pista de hielo en Castelldefels estará abierta de lunes a viernes, desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

En fin de semana y festivos, el horario será ampliado con un doble turno. De esta forma, sábados, domingos y festivos se podrá acceder desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, y de 16:00 a 22:00 horas.

Quienes quieran aprender a patinar sobre hielo podrán apuntarse a las clases grupales de patinaje. Además de los principiantes, también habrá una formación disponible para los patinadores de nivel intermedio que quieran perfeccionar su técnica.

Finalmente, la oferta se completa con un servicio de bar y comida para los visitantes y/o acompañantes. En Barcelona, hay disponibles otras alternativas como el Moll de la Fusta o el Tibidabo.