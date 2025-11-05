¿Piso barato o caro? Pau Antó, experto inmobiliario lo tiene claro: "La clave es ver qué es lo más rentable"

Ante la situación actual del mercado inmobiliario, muchas personas se están haciendo la misma pregunta con respecto a la posibilidad de invertir en él: ¿Es mejor un piso barato on uno caro?

En este mismo sentido, el experto inmobiliario Pau Antó lo tiene bastante claro: todo depende de un tercer factor que la gente suele obviar en este tipo de transacciones.

Según el inversor, lo más importante de todo no tiene que ver con el precio de un piso, sino con su rentabilidad a largo plazo. O, dicho de otra manera, la cantidad de dinero que recibiremos de él después de su compra.

"La clave es ver qué es lo más rentable para poder seguir con tu estrategia", comentaba Pau Antó, eso sí, decantándose por un tipo de pisos frente a otros.

Y es que, en caso de que la persona quiera comprar para alquilar, el experto inmobiliario asegura que lo ideal es decantarse por pisos que sean baratos con tal de obtener una mejor rentabilidad con el tiempo.

De esta manera, Pau Antó sugiere que lo más relevante a la hora de comprar un piso tiene que ver con el tiempo que tardemos en recuperar la inversión que hemos hecho para adquirirlo.

Esa es la razón por la que desaconseja ir directamente a por pisos caros, dado que el capital que tendremos que invertir será muy superior y tardaremos mucho más en volver al punto de salida.

Por tanto, Pau Antó ha querido dejar clara su postura: no importa si un piso es barato o caro, lo crucial es qué puedes hacer para sacarle partido con el paso del tiempo.