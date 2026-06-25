Esta piscina natural con aguas turquesas está en un pueblo de 700 habitantes y es una de las más fotografiadas de España

En los últimos días, la Comunitat Valenciana ha pasado por las jornadas de calor más intenso en lo que llevamos de verano. La primera ola de calor de 2026 ha elevado los termómetros con altas temperaturas, en todo el territorio.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera una ligera bajada de las temperaturas en los próximos días, aunque el calor seguirá destacando en la Península Ibérica.

En este contexto, muchas personas buscan lugares tranquilos que visitar en entornos naturales. Esta piscina natural se encuentra a una hora de la ciudad de Valencia, en un pueblo de apenas 700 habitantes.

Hablamos del Charco Azul de Chulilla, uno de los destinos más fotografiados del país. En pleno cañón del río Turia, esta piscina natural de aguas turquesas atrae a miles de visitantes que buscan un paisaje natural más allá de la costa mediterránea.

La piscina natural que se presenta como la alternativa ideal si huyes de las aguas turquesas de la costa y eliges las de interior / Istock / David Marfil

Esta piscina natural tiene origen en una antigua infraestructura hidráulica, que ha acabado convirtiéndose en este lago turquesa. Como se puede comprobar, el Charco Azul recibe su apodo del característico tono azulado del agua.

Además, los excursionistas pueden disfrutar del senderismo y la escalada que ofrece este destino. Aunque hay varias rutas que permiten contemplar el cañón y el río, la más conocida es la ruta de los Puentes Colgantes.

No hay que olvidar la propia población de Chulilla, que se encuentra en la falda de un alto promontorio. Los expertos recomiendan visitar su casco histórico y su castillo árabe, que conserva torreones y murallas.

El municipio cuenta con una zona de aparcamiento cerca del acceso al Charco Azul. Chulilla se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Valencia, entre 50 y 60 minutos de trayecto en coche por la CV-35 y CV-395. Los visitantes también pueden visitar localidades cercanas como Pedralba o Gestalgar.