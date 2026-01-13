Medusa Winter Takeover, un show de drones y pirotecnia al après-ski de Formigal

Formigal no solo se prepara para estrenar nieve: también para estrenar cielo. El sábado 17 de enero, el après-ski Marchica Experience —epicentro social de la estación Formigal-Panticosa— vivirá una edición invernal de Medusa, el festival que traslada su universo electrónico al Pirineo.

Desde las 17:00, la terraza se convertirá en una pista de baile con botas de esquí, plumas técnicas y gafas espejo en modo festival. La propuesta arranca mucho antes de la puesta de sol: música electrónica durante todo el día y sesiones sorpresa en cafeterías y terrazas para que el plan empiece incluso antes de la última bajada.

La gran novedad llegará al anochecer con una ceremonia audiovisual de apertura: 200 drones de luz dibujarán figuras a 100 metros de altura sobre el escenario. Horas antes del evento, las mininaves se colocan en una retícula detrás de la cabina, listas para un despegue milimétrico.

Desde tierra, un sistema informático guía la coreografía y el comportamiento lumínico de cada unidad mediante señales inalámbricas. El resultado será un espectáculo de 10 minutos (de 19:00 a 19:10) que mezcla música, voz y luces en el aire, como si el cielo se convirtiera en una pantalla. Por seguridad, la producción evita que los drones sobrevuelen al público: la coreografía se mantiene sobre el área de escenario, con precisión de reloj.

La narrativa visual se reforzará con una producción “marca de la casa”: pirotecnia, llamaradas de fuego y otros efectos especiales que redondean el arranque antes de que la sesión vuelva a tomar el mando. Después de la intro, la música continúa y la atmósfera de festival se instala en la nieve con una estética que mezcla tecnología, club y alta montaña.

En cabina, el pulso internacional lo pondrán los dúos Vini Vici —referentes del psy-trance— y DJs From Mars, especialistas en remezclar grandes éxitos con energía de pista. Junto a ellos actuará 2Serna, el cartel más singular: Miguel Serna, leyenda de la Ruta del Bakalao, comparte proyecto con su hija Brenda Serna, una de las figuras en ascenso del circuito español. Para completar el día, la DJ portuguesa Sara de Araújo firmará una sesión matinal de house pensada para calentar el ambiente desde primera hora.

Los tickets ya están disponibles desde 21 euros en la web oficial de Marchica Experience. Un plan redondo para quienes quieren pasar del esquí al baile sin quitarse el abrigo… y con la mirada puesta en el cielo.