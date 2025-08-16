Piqué y Shakira venden la primera de sus tres casas en Esplugues de Llobregat: Ya solo quedan dos más

El tormentoso final de la relación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando coletazos. La tensa relación entre ambos ya no es noticia, pues cada uno disfruta de la vida a su manera.

La colombiana vive en Miami y disfruta de actuar en estadios llenos hasta la bandera, mientras que el catalán vive junto con su nueva pareja y goza de planes como sus vacaciones en el Gran Cañón, mientras trabaja en sus proyectos empresariales.

Sin embargo, todavía quedan propiedades que estaban pensadas para una vida juntos que nunca será, por lo que tienen que darles salida de alguna forma. Eso es precisamente lo que han hecho con una de las tres casas que tienen en la localidad de Esplugues de Llobregat, muy cerca de Barcelona, según informa 'ABC'.

Una de las casas de Piqué y Shakira en Esplugues de Llobregat. / ·

Esta casa era la última pieza dentro de un complejo residencial que la pareja había adquirido en el pasado, con la idea de juntar a toda la familia de la colombiana en España, justo al lado del hogar de los padres del exjugador del FC Barcelona, aunque su casa no está en venta.

Pese a las intenciones, la realidad es que esta tercera vivienda nunca llegó a completarse y ahora han conseguido venderla por tres millones de euros de forma independiente.

Las que todavía continúan en venta son las otras dos mansiones, con una superficie de 715 metros cuadrados construidos cada una, seis habitaciones, una piscina interior y una exterior, un gimnasio y hasta un estudio de grabación destinado a cubrir las necesidades laborales de la cantante.

El coste total del lote es de 10,99 millones de euros y ambas casas fueron diseñadas por la arquitecta Mireia Admetller y construidas en 2012. Lo más imponente es la vivienda principal, con una parecela de 3.800 metros cuadrados y varias plantas.

Según apunta el medio citado, esta y el resto de negociaciones por las casas se llevan a cabo de manera discreta y las lleva una sociedad que gestiona el padre del excentral azulgrana, asegurándose de que no se acercan potenciales compradores solamente por el morbo de haber sido hogar para la que fuera la pareja más famosa del mundo en su momento.