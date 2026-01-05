Piqué, perseguido en Ceuta al ritmo de Shakira

Gerard Piqué está totalmente volcado con el Andorra. Y siempre que puede acude a ver a su equipo para apoyarlo desde la grada. En el primer partido de 2026, el exjugador del FC Barcelona no se perdió la oportunidad de viajar a Ceuta para presenciar el encuentro en directo desde el Estadio Alfonso Murube.

No obstante, el presidente de la Kings League no pudo disfrutar de la victoria de su equipo, ya que el Andorra cayó por 2-1 ante un gran Ceuta, que demuestra en cada partido que puede luchar por meterse en los playoffs de la Liga Hypermotion. En cambio, el Andorra empieza el año con mal pie y se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso.

La presencia de Piqué desató el caos en Ceuta, tanto antes como después del partido. El exfutbolista del Barça fue visto cenando con sus compañeros y con Clara Chía en un restaurante del centro de la ciudad.

Al salir, el presidente de la Kings League se encontró con un grupo de jóvenes que le pidió un par de fotografías, según relató Marian Alcaraz (@maaarianalcarazoficial) en sus redes sociales.

Desde el coche, la joven le gritó a Piqué: "¡Hazte una foto con nosotras!", pero el presidente del Andorra no reaccionó y siguió de largo.

"Entonces dije, este no se ha enterado porque llovía, y me paré, me bajé del coche y le pedí que se hiciera una foto con nosotras, pero me miró y me dijo que no, y vi que Clara le asintió con la cabeza para que no se hiciera la foto y le dije venga, no seas celosa si quieres sal tú también en la foto y pasaron de largo", contó una de las protagonistas.

Sin embargo, Piqué se negó. La respuesta de las jóvenes fue provocadora, pues pusieron a todo volumen la sesión de Bizarrap con Shakira, su expareja, por las calles de Ceuta.

Además, comenzaron a cantar algunos fragmentos a su lado, pero él no reaccionó. Aunque, según el testimonio, sus compañeros no pudieron contener la risa ante lo que estaba ocurriendo.