Piqué se moja y escoge entre 'El Hormiguero' o 'La Revuelta': "Me lo he pasado mejor en..."

El exportero Iker Casillas ha iniciado un nuevo podcast en su canal de YouTube. Bajo el nombre 'Bajo Los Palos', el de Móstoles realizará entrevistas a diferentes personajes públicos, aunque todavía no sabemos si siempre estarán relacionados con el mundo del deporte. En su primer programa, el invitado ha sido Gerard Piqué.

El catalán es una persona que no tiene problemas en dar su opinión y tratar todos los temas. En la entrevista ha hablado sobre la situación actual del Barça, sobre los pitos que recibió jugando con la selección o sobre el futuro de la Kings League. No obstante, Piqué se ha mojado ante la pregunta de Casillas sobre uno de los debates del momento: "¿Eres más de 'El Hormiguero' o de 'La Revuelta'?"

"¿Sabes el problema? Dices una cosa o una otra y eres más de derechas o de izquierdas. Me toca mucho los cojones. Hablas de inmigración, de impuestos, feminismo... hablas de cualquier tema de estos que están a la orden del día, haces un comentario, donde lo que tiene que regir el sentido común, y ya te encasillan", ha dicho Piqué.

El exjugador, de todos modos, se ha 'mojado': "Mi experiencia a título persona: me lo he pasado mejor en 'La Revuelta'. Por el tipo de programa, por mil historias. 'El Hormiguero' es un programa que me lo paso también muy bien, que he ido varias veces y seguiré yendo", ha explicado".

Piqué ha profundizado en su respuesta. "Te estoy hablando a título personal. 'La Revuelta' es una entrevista muy distendida, en 'El Hormiguero' te hacen hacer a veces pruebas, salen las hormiguitas estas... disfruto un poco más con 'La Revuelta'. Pero es una opinión muy personal que no tiene nada que ver en posicionarse y en si creo una cosa o la otra", ha remachado.