Piqué y José Elías, pillados: la CNMV les multa con 300.000 euros por este movimiento en bolsa

José Elías y Gerard Piqué han terminado vinculados en un caso analizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relacionado con una operación en bolsa. El asunto se centra en la compraventa de acciones de Aspy Global Services en 2021 y en el uso de información considerada privilegiada por el regulador.

Tras retirarse del fútbol, el exdefensa del FC Barcelona ha ido centrando su actividad en el mundo empresarial y de la inversión. En cambio, José Elías es un empresario con presencia en distintos sectores, especialmente en el energético a través de Audax Renovables y con otros negocios como La Sirena. Sus caminos se cruzaron por su relación con Aspy Global Services, una compañía dedicada a la prevención de riesgos laborales.

El caso se sitúa a comienzos de 2021, cuando Aspy cotizaba en BME Growth y se encontraba en un momento de posibles cambios corporativos. En ese momento, la empresa sanitaria Atrys Health estudiaba lanzar una oferta de compra para hacerse con la compañía.

Según la CNMV, José Elías, que era uno de los principales accionistas de Aspy, tenía conocimiento de que se estaban manteniendo conversaciones avanzadas sobre esa operación antes de que se hicieran públicas. Esa información todavía no había llegado al mercado, por lo que se considera relevante y capaz de influir en la cotización.

Siempre según el regulador, el empresario habría trasladado esa información a Piqué antes del anuncio oficial. A partir de ahí, el exfutbolista compró 104.166 acciones de Aspy a un precio cercano a los 2,3 euros por título, con una inversión de unos 240.000 euros, en un momento en el que el mercado todavía no conocía la operación.

El 22 de enero de 2021 se hizo pública la oferta de compra de Atrys Health sobre Aspy, lo que provocó una reacción inmediata en bolsa. Las acciones subieron con fuerza al conocerse el acuerdo y el mercado ajustó rápidamente su valoración.

Pocos días después, el 27 de enero, Piqué vendió su participación cuando el precio ya rondaba los 2,8 euros por acción. Según los cálculos del supervisor, esa operación le generó un beneficio aproximado de 50.000 euros en muy poco tiempo.

La CNMV considera que José Elías incurrió en una infracción por comunicar información privilegiada, mientras que Piqué habría cometido un abuso de mercado al utilizarla para operar. Por ello, ha impuesto una multa de 100.000 euros al empresario y de 200.000 euros al exfutbolista, en su caso más elevada por el beneficio obtenido.