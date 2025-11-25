Pipi Estrada pone fecha para la destitución de Xabi Alonso: "Ya lo han decidido"

Xabi Alonso está en el ojo del huracán tras el empate contra el Elche en el Martínez Valero. A pesar de ir primeros clasificados en LaLiga, el equipo blanco no está jugando a nada, y la afición merengue empieza a estar cansada de la actitud de ciertos jugadores, pero también ponen en tela de juicio el trabajo del técnico donostiarra hasta la fecha.

El debate sobre la figura de Xabi Alonso está en boca de todos. Ayer en el programa de 'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol, acudió el periodista deportivo Pipi Estrada, quien desveló a toda la audiencia de Mega que el entrenador de Tolosa tiene las horas contadas dentro del club merengue.

Pipi Estrada empezó contando que ha habido una reunión entre Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, para tratar el tema. Según él, fue "una conversación de alto voltaje", donde planearon decisiones drásticas.

Hace unas semanas, el tertuliano de 'El Chiringuito' ya había comentado que el crédito de Xabi Alonso duraría hasta el partido contra el Manchester City, que se disputará a mediados de diciembre, momento en el que se tomaría una decisión.

No obstante, tras los malos resultados cosechados y el mal juego del equipo, el Real Madrid podría actuar antes de lo previsto, según desveló el colaborador de 'El Chiringuito' en Mega.

Lo que ha podido saber sobre la reunión es que "si el miércoles pierde contra el Olympiacos, Xabi Alonso será destituido". Una decisión que marcaría un antes y un después en la planificación deportiva del club.

Por otra parte, Pipi Estada tiene claro que "llevamos tiempo viendo que el equipo no funciona", además comentó que el Real Madrid "no ha hecho un partido redondo" durante toda la temporada.

Habrá que estar atentos a si el Madrid tropieza en Olympiacos, si sigue el entrenador donostiarra al frente del equipo, o si Pipi Estrada decía la verdad en 'El Chiringuito'.