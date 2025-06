Pipi Estrada estalla contra Luis Enrique tras el enganchón con Susana Guasch

Luis Enrique no deja a indiferente a nadie. Después de hacer historia con el Paris Saint-Germain (PSG) tras conquistar, por primera vez en la historia del club francés, la Champions League, el asturiano vivió un encontronazo con la periodista Susana Guasch en Movistar+.

Tras el final del partido, el entrenador decidió pasarse por los micrófonos de Movistar+ para mantener una conversación con Álvaro Benito, Mónica Marchante y Susana Guasch. Sin embargo, en vez de agradecer el apoyo, el técnico español llegó pasando facturas: "Vengo por Mónica ya lo sabéis todos, por Álvaro menos, por ti poco, por ti poco Susana...".

Después de todo el ruido mediático generado por las declaraciones de Luis Enrique, la presentadora de Movistar+ se ha visto obligada a contestarle por Instagram: "Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó".

Asimismo, reconoce que "continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona". La periodista admite que, a pesar de todo, no cambiará su manera de trabajar: "Seguiré preguntando lo que me apetezca".

Todo el revuelo no ha pasado por desapercibido, y varios programas de radio han abordado el tema, entre ellos 'La Tribu' de Radio Marca. Uno de los periodistas que ha entrado de lleno en la polémica ha sido Pipi Estrada, colaborador de 'El Chiringuito'.

El periodista ha empezado diciendo que "a Luis Enrique los que le quieren, le quieren mucho y los que no le quieren, no le quieren nada". Por este motivo, da a entender que Susana Guasch no está precisamente de su lado, aunque considera que el gesto fue evitable.

El colaborador de 'El Chiringuito' ha desvelado que el técnico del PSG está enfadado con él por "una tontería". En ese momento, Pipi ha explicado el motivo: "Siendo jugador del Madrid fue a Oviedo, se sentó en la peluquería y dijo "Ramiro, córtame el pelo como Míchel" y yo lo conté como algo anecdótico y él no me volvió a hablar jamás".

En cambio, Gonzalo Miró defendió en 'La Tribu' que "lo de Susana no me parece para tanto. No podemos tener la piel tan fina. A la mínima que nos hacen un comentario suave, nos llevamos las manos a la cabeza".