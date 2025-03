Pipi Estrada desvela por qué finalmente no se hizo cura: "Me gustaba más el caviar"

Pipi Estrada es una de las figuras más destacadas y controvertidas dentro del periodismo deportivo y del corazón. Desde sus inicios en la profesión, Estrada ha sabido mantenerse fiel a su estilo único, mostrando al mundo su auténtica personalidad y su manera de ver el espectáculo mediático.

Ahora, el reputado periodista ha acudido al segundo programa de 'Comemos' para mantener una conversación con Senén Morán, periodista deportivo y creador de contenido, que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha confesado que estuvo a punto de ser cura.

El excolaborador de 'Sálvame' comenta en el vídeo que estudió durante su adolescencia en el colegio de los Jesuitas. En este centro educativo, los valores religiosos están muy presentes, y fue precisamente uno de los factores que lo llevó, a los 14 años, a decidir convertirse en cura.

"Hubo un momento en el que me apetecía ir al seminario. Me acuerdo de que el prefecto del colegio, el padre Calzada, me decía que llevábamos el mismo apellido y que se tenía que sentir orgulloso de un Calzada", relata.

Además, en el vídeo señala que "me animaban y yo tenía esa mentalidad". No obstante, esa idea inicial cambio tras probar el sexo.

Al instante, que el excolaborador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' mantuvo sus primeras relaciones sexuales supo que no podía aguantar toda la vida sin practicarlo.

"De repente, probé el caviar. Y dije que no, que me gustaba más el caviar que meterme de cura y ya no poder probarlo", reconoce el periodista.

En ese instante, Estrada no tenía ninguna duda: "Entre ser cura y el caviar, me quedé con el caviar. A partir de ahí, comenzaron mis aventuras. Me ponen la sotana y a los tres meses tengo que dejarla porque me han pillado en el confesionario haciendo picardías".