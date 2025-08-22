Pipi Estrada deja en 'shock' al plató de El Chiringuito: "Tuve una infancia muy bonita con Franco"

El debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid no solo levantó una ovación histórica en el Santiago Bernabéu, también desató la polémica. Y es que parte de la grada coreó con fuerza "¡Franco, Franco, Franco!", un cántico que para algunos fue una forma de animar al joven argentino, pero que para otros sonó como un incómodo recuerdo al dictador Francisco Franco.

La reacción fue inmediata: en redes sociales hubo 'memes' y bromas, pero también duras críticas. Incluso Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', mostró su malestar, calificando el cántico como "un gravísimo insulto" y una "profunda irresponsabilidad con la Memoria Histórica de nuestro país".

Un hecho que reavivó, inevitablemente, el debate en el plató de 'El Chiringuito de Jugones', donde el tema siguió generando opiniones divididas. Y en medio de la tertulia, Pipi Estrada protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la noche.

Con gesto relajado, el periodista aseguró: "Me gusta mucho cuando escucho ‘Franco, Franco’ en el Bernabéu porque es el nombre del jugador y…", empezó la frase, que inicialmente parecía quedarse en lo futbolístico. El problema llegó con sus siguientes palabras, que dejaron en 'shock' a los demás colaboradores.

"¿Cómo? ¿Eres franquista?"

"Y yo tuve una infancia muy bonita con Franco hasta los 16 años, la infancia fue bonita, si hablamos de política, pues hablamos…", continuó Estrada, a lo que Josep Pedrerol reaccionó de inmediato, preguntándole: "¿Cómo? ¿Eres franquista?".

El tertuliano lo negó al instante: "No soy franquista, no tiene nada que ver el tema político…". Sin embargo, sus explicaciones no convencieron y la incomodidad en el ambiente era evidente.

Lejos de retractarse frente a las miradas de incredulidad de sus compañeros, Pipi insistió en su relato: “Franco murió cuando yo tenía 17 años, y yo hasta los 16 tuve una infancia muy feliz, gracias a mi familia también [...] había tranquilidad, Gijón en el 74 no conocía el paro”, aseguró.

Las redes no han tardado en incendiarse con críticas y acusaciones de frivolizar con el franquismo. Lo que comenzó como un debate futbolístico sobre un cántico acabó convertido en un auténtico terremoto mediático con Pipi Estrada como protagonista, y con El Chiringuito de nuevo en el centro de todas las miradas.