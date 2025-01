Pipi Estrada confiesa cómo Cristina Tárrega le estafó 50.000 euros: "Ese dinero era de..."

Pipi Estrada es de esas personas que siempre están en la boca de todos. El periodista deportivo se pasó por el programa de 'Ni que fuéramos' tras que Kiko Matamoros diese a conocer a toda la audiencia el poder de influencia de Cristina Tárrega.

El colaborador de televisión arrancó su discurso con un mensaje de preocupación: "Es una información delicada". Matamoros siguió comentando que "hace unos años, Cristina se puso a promocionar una construcción de condominios en Natal, Brasil. En colaboración con su hermana, picó a mucha gente, conocidos y a mí me llegó con la historia".

"Tenía que señalizar la compra sobre plano. Yo estuve hablando de unos 100.000 euros, pero había diferentes opciones. Ella era la intermediaria entre la promotora y el comprador. Evidentemente, se llevaba su comisión. La construcción nunca se llevó a cabo, hubo muchos amigos de ella que pusieron dinero y lo perdieron. Ella se negó a devolverlo, ni tan siquiera su comisión a los demás, alegando que había comprado dos viviendas en la misma construcción. Algo que no se cree absolutamente nadie", señaló en el programa 'Ni que fuéramos'.

Matamoros expuso públicamente el caso de Kiko Matamoros: "A Pipi Estrada le quitó 50.000 euros, se lo ha reclamado y siempre le ha dicho que lo sentía mucho y que a ella también le habían engañado. La comisión sí que se la ha quedado y no se lo ha devuelto a nadie. Ella no denunció públicamente nada, lo que quería es que no se supiera nada para que no se perjudicara su imagen. Cristina Tárrega era una de las intermediarias".

Al escuchar todo lo que se estaba diciendo, Estrada decidió entrar en directo para contar su versión sobre lo sucedido: "La historia del piso, como ha contado muy bien Kiko, es que ellos hicieron una promoción. Invertí 50.000 euros, me preguntó si tenía dinero en ese momento y quería apostarlo ahí. Me capta Tárrega, me dice que lo va a comprar Santiago Segura, Miguel Bosé... La verdad que cuando fui con ella y Mati, su hermana, yo vi que era un proyecto interesante, como de inversión. Yo entregué el dinero, no puedo contar la realidad. Ese dinero era de bolos, hacía muchos".

El famoso periodista deportivo acabó concluyendo que "ese dinero lo entregué para el piso y di la mitad. Esa burbujea explotó y el tío se fue con 50 millones de euros. No me consta que Cristina haya cobrado, pero su hermana sí que cobró. Cuando le digo que me siento estafado, se me puso a llorar. Ella estaba involucrada. No he visto ni un duro".