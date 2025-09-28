Pipi Estrada se arrepiente de haber contado sus experiencias sexuales con Terelu: "Si lo llego a saber, no lo hago"

Pipi Estrada, una de las figuras más destacadas y controvertidas dentro del periodismo deportivo y del corazón, vuelve a estar en el ojo del huracán tras la confesión que realizó en el plató de televisión del programa 'Fiesta', de Telecinco.

El colaborador de televisión se sinceró y confesó que una de las decisiones de las que más se arrepiente fue haber contado sus experiencias sexuales con Terelu Campos en la revista 'Interviú' en 2007. No obstante, jamás imaginó el revuelo mediático que eso llegaría a provocar.

La idea de vender sus memorias eróticas con la hija de María Teresa Campos fue del director de la revista 'Interviú': "Me pagaron 1.000 euros por capítulo, 4.000 euros en total".

Sin embargo, reconoció Estrada que "he llegado a pagar 73.000 euros de indemnización", aunque no fue el único perjudicado, pues la revista "también fue castigada con una cantidad que después Terelu recorrió".

El colaborador de televisión quiso dejar claro que "yo pensaba que a Terelu no le iba a molestar tanto, que no iba a llegar la sangre al río. Si lo llego a saber, no lo hago".

El principal motivo por el que decidió contar todas las intimidades que habían vivido juntos fue por "venganza": "Ella me deja y se va con otro señor al que yo conocía, un señor con el que coincidíamos y ella me decía que no le soportaba, que era muy pesado, y a la semana ya estaba con él".

Estrada reveló que "estuve muy enamorado de ella, viví con mucha pasión nuestros grandes momentos", aparte sabe de primera mano, tras la confesión de una amiga de Terelu, que "soy el hombre al que más ha querido en su vida".

Por último, el colaborador de televisión de 'Fiesta' recalcó que actualmente la relación con Terelu es de pura cordialidad: "Le mandé un mensaje de felicitación por su 60 cumpleaños y ella me contestó muy correctamente".