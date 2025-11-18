PENSIÓN
De pintor de coches a cobrar 3.000 euros de pensión: la historia de Pepe, un jubilado que ha cotizado durante 45 años
El curioso caso de Pepe
Pepe trabajó más de 40 años en la pintura de automóviles y llegó a cotizar un total de 45 años. Al jubilarse, tras varios meses de espera para el primer cobro, accedió a una pensión contributiva que ahora ronda los 3.000 euros al mes, una cantidad que él considera suficiente para mantener un nivel de vida cómodo sin apoyo económico externo.
Aunque, tal y como reconoce en una entrevista a El Español, las subidas de la pensión suelen ser menores que el incremento real de los precios de la vivienda y la alimentación, no manifiesta preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones, confiando en que la existencia de empleo permite su mantenimiento.
Visión crítica y consejo para las nuevas generaciones
Pepe critica que las pensiones generalmente son bajas y que las subidas no compensan del todo el aumento del costo de vida. Aun así, considera que la situación está controlada y hace un llamado a las nuevas generaciones para que aseguren su futuro laboral con trabajo constante, algo que él define como la mayor virtud del ser humano.
Además, Pepe destaca la importancia de ser paciente en el proceso de jubilación, ya que la espera para recibir el primer pago no fue inmediata y requirió varios meses. Sin embargo, asegura que esa espera valió la pena cuando comenzó a cobrar una cantidad que le permite cubrir sus necesidades sin depender de nadie más.
Otro punto relevante que comparte es la percepción acerca de las subidas de las pensiones. Aunque hay incrementos periódicos en su pensión, reconoce que estos aumentos no siempre compensan la inflación real que afecta a los gastos cotidianos, como la vivienda y la alimentación.
Este aspecto es motivo de preocupación para muchos pensionistas, ya que la pérdida del poder adquisitivo puede afectar su calidad de vida con el tiempo. Este caso refleja la importancia de una extensa cotización para garantizar una pensión elevada y pone de manifiesto la realidad actual del sistema público de pensiones en relación con la inflación y el coste de vida
