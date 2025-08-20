Pinto hace realidad el reencuentro soñado del Barça en Miami

José Manuel Pinto, exportero del FC Barcelona, ha sorprendido a la afición 'blaugrana' (y a todos sus seguidores) con un emotivo y nostálgico reencuentro en Miami, demostrando que los viejos amigos del vestuario nunca se olvidan.

Pinto, que durante sus años dorados en el Barça fue el segundo portero detrás de Víctor Valdés, ha demostrado que mantiene intacta su pasión por el fútbol y el contacto con aquellos compañeros que marcaron su carrera. Esta emocionante visita es una prueba más de ello.

Entre los jugadores que ha recibido están Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, con quienes compartió no solo grandes partidos, sino también momentos divertidos y memorables dentro y fuera del campo.

De hecho, siempre se destacó su gran amistad y complicidad con el número 10, con quien ha vuelto a revivir esos lazos forjados durante sus años con la camiseta del Barcelona.

"¡Visitando a la banda!"

Así lo hemos podido ver a través de su Instagram, donde Pinto no ha podido evitar compartir su emoción: “¡Visitando a la banda! #InterMiami”, ha escrito en la publicación de varias fotos de todos juntos de nuevo, demostrando todo lo que ha significado este reencuentro para él.

Además, el exguardameta también ha compartido un video en el que Messi le firma una camiseta, un gesto que refleja que, aunque sean grandes amigos, la admiración por su excompañero sigue intacta.

Un momento que deja claro que, más allá de la amistad, sigue existiendo un profundo respeto y cariño por la trayectoria de Messi, que además de una etapa de su vida, también ha marcado la historia del fútbol.

Para muchos seguidores, este reencuentro es un guiño nostálgico a una etapa icónica del Barça y confirma que, aunque los años pasen y los caminos cambien, los vínculos entre estos excompañeros siguen tan fuertes como siempre. Un bonito momento casi tan emocionante como un gol en el último minuto.