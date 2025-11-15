El pimiento rojo te da más vitamina C que una naranja: Así lo aclara la nutricionista Julia Farré

Cuando uno requiere de vitamina C, lo más habitual es que consuma naranja, es algo que nos han dicho toda la vida. No obstante, una nutricionista ha querido aclarar que esencialmente estamos muy equivocados con esta narrativa.

Todos los beneficios del pimiento rojo

Ha sido la nutricionista Julia Farré la que ha aclarado que el pimiento rojo tiene más vitamina C que una naranja. Y no hablamos simplemente de un 'poquito más', sino que la profesional asegura que contiene el triple de vitamina C en este caso.

Asimismo, es importante tener en cuenta que existen distinciones en cuanto a cómo hay que consumir el pimiento rojo, ya que dependiendo de la forma en la que esté cocinado la cantidad de vitamina C que llega a nuestro cuerpo varía notablemente.

Si por ejemplo consumimos el pimiento rojo crudo, en ese caso será cuando absorbamos la mayor parte de la vitamina C de la que dispone. Por otro lado, si se cocina se pierde entre un 20% y un 40% de la vitamina C, y si se hornea hasta un 70%.

Entonces, si lo consumimos cocinado, ¿sigue siendo más recomendable el pimiento rojo que la naranja a nivel de vitamina C? Pues sí, ya que las cantidades de vitamina C del pimiento rojo son tan elevadas que superan a las de la naranja incluso en pérdida.

Pero esto no es todo en favor de consumir el pimiento rojo, pues además de vitamina C Julia Farré apunta que nos proporciona lo siguiente: betacarotenos que se convierten en vitamina A además de potasio, magnesio y también fósforo.

Eso sí, no todo es positivo: la nutricionista advierte de que en ciertas cantidades, el pimiento rojo puede causar reflujos en algunas personas. Es por ello que se recomienda cocinarlo o sino derivar a un especialista para tener una idea más clara de cómo y cuánto consumirlo.

¿Qué te parece todo lo que aporta el pimiento rojo? ¿Eras consciente de que se trata de un elemento con tantos beneficios para el cuerpo humano? Y por otro lado, ¿cómo sueles consumirlo tú en tu dieta?