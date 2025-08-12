El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto presencia de cerca La Cabra d'Or

Coincidiendo con la celebración de la Cabra d'Or, Moià recibió este lunes una visita inesperada: Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, cenó en una pizzería del municipio acompañado de un numeroso grupo de personas. Se desconoce si Colapinto participó en alguno de los actos de la fiesta, que este año celebraba su decimoquinto aniversario.

La pausa veraniega del campeonato de Fórmula 1 ha permitido a Colapinto disfrutar de tiempo de ocio y descanso en Cataluña. Antes de su visita a Moià, el piloto argentino pasó una jornada distendida en Barcelona, donde compartió momentos con amigos y se dejó ver en un animado partido de pádel.

Colapinto se reunió con el productor musical Bizarrap y el jugador de pádel Fernando Belasteguín en un centro deportivo de la ciudad. Ese mismo lunes, Belasteguín publicó en Instagram una imagen en la que se le ve jugando al pádel con el piloto, mostrando la buena sintonía entre ambos.

El regreso oficial de Colapinto a las pistas está previsto entre los días 29 y 31 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.

Mientras tanto, la capital del Moianès continúa con su Fiesta Mayor, que comenzó el 26 de julio y se prolongará hasta el 24 de agosto, manteniendo vivo el espíritu y la tradición de la Cabra de Oro en su decimoquinta edición.