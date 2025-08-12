FAMOSOS
El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto presencia de cerca La Cabra d'Or
El argentino, del equipo Alpine, cenó el pasado lunes en un restaurante del municipio, coincidiendo con la fiesta más emblemática de la capital del Moianè
Alba Díaz
Coincidiendo con la celebración de la Cabra d'Or, Moià recibió este lunes una visita inesperada: Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, cenó en una pizzería del municipio acompañado de un numeroso grupo de personas. Se desconoce si Colapinto participó en alguno de los actos de la fiesta, que este año celebraba su decimoquinto aniversario.
La pausa veraniega del campeonato de Fórmula 1 ha permitido a Colapinto disfrutar de tiempo de ocio y descanso en Cataluña. Antes de su visita a Moià, el piloto argentino pasó una jornada distendida en Barcelona, donde compartió momentos con amigos y se dejó ver en un animado partido de pádel.
Colapinto se reunió con el productor musical Bizarrap y el jugador de pádel Fernando Belasteguín en un centro deportivo de la ciudad. Ese mismo lunes, Belasteguín publicó en Instagram una imagen en la que se le ve jugando al pádel con el piloto, mostrando la buena sintonía entre ambos.
El regreso oficial de Colapinto a las pistas está previsto entre los días 29 y 31 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.
Mientras tanto, la capital del Moianès continúa con su Fiesta Mayor, que comenzó el 26 de julio y se prolongará hasta el 24 de agosto, manteniendo vivo el espíritu y la tradición de la Cabra de Oro en su decimoquinta edición.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
- El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: Así es su 'guiri
- La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común
- Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Oriol Canals: 'Flipé mucho cuando vi que esa foto de Messi y Lamine era nuestra