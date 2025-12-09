Un piloto comercial revela cuánto cobran los pilotos: "Nada más entrar estás entre los 1.500 y 2.000 euros"

Los vuelos comerciales se han convertido en uno de los medios de transportes más habituales para las vacaciones. No obstante, la mayoría de pasajeros desconoce detalles del mundo de la aviación, cómo los salarios y el coste de la formación de los pilotos.

En este contexto, el piloto Yelco León ha sido entrevistado en Helado Oscuro Podcast. Durante la conversación, el canario ha explicado su experiencia y trayectoria: "Estudié Administración y Dirección de Empresas, y me quedé nueve asignaturas en primero. Fue un desastre. Yo no estaba ahí".

Posteriormente, León decidió abandonar el grado para formarse como piloto. En este contexto, el joven dejó su trabajo en un restaurante familiar y solicitó un préstamo de 60.000 euros al banco.

"De esos 60.000, cuando entré en la compañía me quedaban 500 euros en la cuenta", afirma el piloto. Según cuenta, la inversión necesaria para entrar en la escuela de aviación es de 70.000 euros.

"Para que te hagas una idea, estudiar piloto son 70.000 euros. Y no te garantizan absolutamente nada", asegura en el podcast. Además, el certificado que permite pilotar un modelo de avión puede tener un coste de 20.000 euros adicionales.

"Si mañana quiero volar en Ryanair, tengo que pagar 20.000 euros de mi bolsillo. No es que la compañía invierta en ti. Hay pilotos de sobra, y las aerolíneas lo saben", cuenta el canario.

En cuanto al salario, León explica que "nada más entrar estás entre los 1.500, 2.000...", según la compañía. Por este motivo, el piloto señala que "cobra un sueldo base y donde sube la nómina es en todos los extras".

A partir de entonces, el salario va en función del ascenso profesional: "Cada año que va pasando va subiendo de nivel... pasas la tabla de copiloto... y cuando llegas a comandante puedes empezar a cobrar entre 3.000, 4.000 euros".