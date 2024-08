Pillan a Shakira y su ex, Antonio de la Rúa, juntos cenando en Miami

Durante el pasado jueves, se publicaron unas fotografías de Shakira compartiendo una velada con un misterioso hombre. La colombiana se encontraba en el restaurante Lido Bayside, en Miami, cenando con este presunto desconocido. En redes sociales se especulaba con los nombres de Alejandro Sanz o Lewis Hamilton, pero no estaban en lo cierto.

Ha sido el programa de televisión 'TardeAR', a través de la información del periodista Álex Rodríguez, quien ha resultado todas las dudas. El susodicho resultó ser su exnovio, Antonio de la Rúa, aunque no se trataba de una cena romántica. El comunicador quiso aclarar que entre ambos, "no hay relación de pareja".

Según cuenta Rodríguez, el motivo de este reencuentro era una reunión laboral: "Antonio de la Rúa estaría actuando de contable de Shakira. Su relación es de extrema confianza. Me hablan maravillas", comenzaba explicando. "Desde hace dos meses me contaron que estaban trabajando mano a mano. Cuando me dijeron que la vieron cenando con un hombre pregunté y me confirmaron rápidamente que era él, porque yo estaba esperando que les pillaron juntos", añadió.

Esta confianza resulta llamativa después de como terminó el noviazgo entre ambos. La artista de Barranquilla dejó a su pareja para comenzar una relación sentimental con Gerard Piqué. De hecho, la cantante denunció a de la Rúa por haberle robado presuntamente más de cinco millones de euros. Tras el litigio, recuperaron las relaciones entre ambos.

Cuando se publicaron los problemas legales de Shakira con Hacienda: "Él se preocupó y se puso en contacto con ella. Siempre han tenido contacto, pero por temas económicos y profesionales. Me dicen que la relación entre ambos es estupenda, de confianza absoluta y que estará en la gira con ella, pues le incorporó en mayo como su 'road manager'", terminaba.