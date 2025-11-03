FAMOSOS
Pillan a Nicki Nicole con un influencer argentino tras su ruptura con Lamine Yamal
La pareja terminó su relación hace unos días
Hace dos meses que Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron públicamente su relación. Desde entonces, la pareja ha acaparado titulares y se les ha visto muy unidos en varios eventos y en algunos partidos del Barcelona.
Sin embargo, la relación ha dado un giro de 180 grados, después de que el pasado sábado, Lamine Yamal confirmara su ruptura con la artista: "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya", explicó el futbolista a Javi Hoyos.
Días antes, habían comenzado a circular rumores de una posible infidelidad por parte del jugador de Rocafonda. Según un paparazzi, el delantero habría pasado una noche en un hotel con la influencer italiana Anna Gegnoso, lo que encendió las especulaciones sobre el motivo de la separación.
No obstante, Lamine Yamal quiso desmentir tajantemente esas informaciones y aclaró que las noticias que estaban saliendo a la luz "no tiene nada que ver" con su relación: "No le he sido infiel; no he estado con otra persona".
Nicki Nicole salió en defensa del futbolista: "Quería aclarar que no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo, por lo del rumor de la infidelidad. Créeme que, si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como ya hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro".
Ahora, el periodista argentino Ángel de Brito ha anunciado que han pillado a la artista junto a Mernuel, un streamer argentino, vinculado al dúo 'Mernosketti', que es conocido en Kick y Twitch.
"Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtubers de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos. Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos", le explicó un testigo al periodista.
Hasta el momento, ni la cantante ni el streamer han confirmado oficialmente si se trata de una amistad cercana o de algo más.
