Pillan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en una escapada secreta

Kim Kardashian y Lewis Hamilton vuelven a estar en el centro de los rumores tras ser vistos juntos durante un fin de semana muy discreto en el Reino Unido. Según ha informado el medio 'The Sun', la empresaria estadounidense habría viajado expresamente para pasar unas horas con el piloto de Fórmula 1, en lo que muchos ya interpretan como algo más que una simple amistad.

El encuentro tuvo lugar en Estelle Manor, un exclusivo complejo situado en los Cotswolds, donde ambos intentaron mantenerse alejados de miradas indiscretas. Allí habrían compartido alojamiento y disfrutado de una cena privada y de un masaje en pareja, reservando algunas de las instalaciones solo para ellos.

Varios testigos aseguraron al medio que el ambiente fue muy relajado y claramente íntimo: "Todo parecía muy romántico".

Kim llegó al Reino Unido en su jet privado y llevaba dos guardaespaldas con ella, mientras que Lewis se desplazó hasta el lugar en helicóptero desde Londres. Aunque trataron de pasar desapercibidos, su presencia no pasó completamente inadvertida entre el personal y algunos huéspedes del hotel.

La mañana del domingo, ambos abandonaron el recinto casi al mismo tiempo, aunque por salidas diferentes. Poco después, Kardashian fue vista en Londres, donde realizó una visita sorpresa a unos grandes almacenes, mostrándose sonriente y distendida tras su breve escapada.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian se conocen desde hace más de una década y han coincidido en numerosos eventos sociales y profesionales. Fueron fotografiados juntos por primera vez en 2014, cuando ambos acudieron a los premios GQ en Londres acompañados entonces por sus respectivas parejas, Kanye West y Nicole Scherzinger.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian en 2014 / B

Durante aquellos años, el piloto mantuvo una estrecha relación con el entorno de Kim, especialmente por su amistad con Kanye. Con el paso del tiempo, Hamilton también estrechó lazos con el clan Kardashian, especialmente con Kendall Jenner, con quien ha sido visto en varias ocasiones.

En los últimos meses, sin embargo, se les ha vuelto a ver juntos en celebraciones privadas, como una fiesta de fin de año en Aspen, lo que ha reavivado las especulaciones sobre un posible romance. A pesar de ello, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.