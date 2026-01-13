Pillan a un famoso actor saqueando coches junto a su hermano

Con el tiempo hemos visto cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica han terminado atravesando momentos muy difíciles, llegando incluso a la ruina.

Hace un mes Adrián Gordillo, el intérprete que dio vida a 'El Mecos' en Aída, confesó que actualmente vive una realidad muy distinta a la vida de lujos que llevaba hace apenas unos años.

Según explicó en el programa 'El tiempo justo', el madrileño comparte una habitación de apenas 15 metros cuadrados con su hermano en una vivienda en la que conviven cinco personas y aseguró que lo estaba pasando muy mal, ya que no tiene dinero ni siquiera para comer.

El pasado lunes, el mismo programa emitió imágenes del actor saqueando, junto a su hermano, seis vehículos en serie en las inmediaciones de un taller mecánico.

Los hechos ocurrieron el 8 de enero a las 6:23 horas de la mañana, cuando los hermanos rompieron lunas, forzaron cerraduras y entraron en el interior de los vehículos. El valor total de los daños y de los objetos sustraídos, entre ellos, radios y baterías, asciende a 4.400 euros.

Adrián Gordillo saqeuando coches / Mediaset

Según el programa, el robo tendría un trasfondo de venganza, ya que supuestamente el actor habría tenido un conflicto previo con el propietario del taller y decidió cobrarse una deuda pendiente.

El actor se pronunció en 'El tiempo justo' sobre el incidente: "Veníamos de por ahí, de juerga. A mi hermano le jodieron su coche, le timaron con su BMW y le dejaron a deber 4.000 euros". Sin embargo, afirmó que no robaron nada: "Abrimos los coches a ver si había algo y no había absolutamente nada. Estaban desguazados. Pero nos tomamos la justicia por nuestra mano".