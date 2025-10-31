Pillan a cinco sospechosos del robo en el Louvre entre los aficionados del Paris FC antes de jugar contra el OL

Como si de una trama más de 'Lupin' se tratara, unos ladrones se llevaron parte de la colección de joyas de la colección de la 'Corona de Francia' del museo del Louvre de París, cuyo valor histórico es incalculable y de 88 millones en valor económico, sin que nadie se percatara del robo.

La noticia sorprendió a todos porque nadie fue capaz de poner cerco a los falsos trabajadores del lugar, vestidos con una simple indumentaria compuesta por una armilla reflectante y un gorro.

Han pasado ya varios días desde que se supiera el suceso y muchos ya especulan que los brillantes deben de haber sido separados en diferentes partes para poderlos vender con mayor facilidad, pues una de las piezas tenía decenas de diamantes incrustados. Algo así, con tanta pedrería, tiene un valor tan elevado que es muy complicado de vender incluso en el mercado negro, y más sin levantar sospechas.

Las joyas robadas del Louvre. / LaSexta

Ahora, cuando el tema había quedado atrás debido a la vorágine informativa diaria, la policía ha dado con cuatro sospechosos del robo en la previa del enfrentamiento de la Ligue 1 entre el Paris FC y el Olympique Lyonnais, cerca del estadio Jean-Boutin, el miércoles 29 de octubre.

A diferencia del resto de la sociedad, las autoridades seguían con el ojo puesto en los posibles movimientos de los posibles ladrones y aprovecharon que se encontraban relajados y esperando entrar al estadio como un aficionado más para darles caza.

Se piensa que uno de los arrestados fue el conductor del vehículo durante el robo y que el resto son familiares que también ayudaron a organizar el plan, según avanza la prensa francesa.

Según se piensa, uno de los ladrones tenía intención de huir a Argelia sin intención de regresar a Francia, con el dinero de la venta de las joyas.

Después de un exhaustivo interrogatorio a dos de los detenidos confirmaron que no tuvieron ayuda desde dentro del museo y que todo el plan se organizó desde fuera, además de que sí que formaban parte del equipo de atracadores.