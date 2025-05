Pillados juntos Gerard Piqué y Clara Chia: así está su relación tras los últimos rumores de ruptura

Gerard Piqué y Clara Chia hicieron oficial su relación a finales del mes de agosto de 2022, justo dos meses después de anunciar su ruptura con la artista colombiana Shakira. Desde entonces, la pareja está unida a pesar de todos los rumores que salen públicamente.

El último fue en el programa 'Vamos a ver', donde Adriana Dorronsoro anunció en directo que la pareja había roto. "Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro", expuso en Telecinco.

No obstante, fuentes cercanas a SPORT desmintieron la noticia al instante. En el día de ayer, el exjugador del FC Barcelona y Chia acudieron al concierto de Travis Scott. Los usuarios de redes captaron cómo estaban esperando a la puerta, ambos con sonrisas, miradas intensas y con besos.

Después de ver las imágenes, queda claro que Piqué y Clara Chía siguen igual de ilusionados como el primer día. En los últimos días, ya se les había visto juntos por las calles de Barcelona.

Sin embargo, este nuevo vídeo que circula en redes sociales representa una confirmación definitiva para todos aquellos que aún dudaban del estado de la relación. Así lo ha explicado el periodista Javi de Hoyos a través de su cuenta personal de TikToK.

El creador de contenido empieza diciendo que "es noticia porque se había hablado de una crisis entre ellos, se había hablado incluso de una ruptura, pero estas imágenes muestran que están enamorados".

Además, señala que "lo importante de estas imágenes que he recibido es que ellos no sabían que se les estaban haciendo fotografías, por lo que estaban en un momento muy cómplice, lo que refleja que están en un buen momento de la relación".

Para zanjar todos los rumores de ruptura, el tiktoker asegura que "si en algún caso han tenido alguna crisis, pues la deben haber superado ya".