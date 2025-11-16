SOCIEDAD
Pillada una trabajadora de CaixaBank que cotilleó las cuentas bancarias de 170 clientes
Miró sin permiso las cuentas de familiares, vecinos y personas, en general, de su entorno
Cuando nos abrimos una cuenta bancaria en la que guardar nuestro dinero, confiamos en la seguridad de la entidad en cuestión, y seguramente a muy pocos se les pasaría por la cabeza que los propios empleados del banco revisen sin justificación nuestra cuenta bancaria, el dinero que tenemos, etc. Pero eso que tan poco sospecharíamos es lo que precisamente ha acabado ocurriendo en CaixaBank por parte de una empleada. O exempleada, más bien, pues ya ha sido despedida.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el que ha confirmado el despido de una empleada de CaixaBank por revisar de forma injustificada la cuenta bancaria de no uno, ni dos, ni tres, sino de 170 clientes de dicha entidad. Concretamente, ha "cotilleado", propiamente dicho, la cuenta personal de familiares, vecinos y gente de su entorno personal, sin que éstos fueran conscientes de este hecho.
La Sala de Social ha considerado que esto, además de suponer un abuso de confianza en el desempeño de su empleo, también es un incumplimiento contractual muy grave, lo que en su conjunto justifica sobradamente el despido disciplinario de la empleada en cuestión. La actora era directora y única empleada de las oficinas de CaixaBank en un municipio de la provincia de Gerona.
Para sorpresa de nadie, esta entidad bancaria cuenta con normas internas relacionadas directamente con la confidencialidad de los clientes y dispone de un código ético que deben regir la actividad de todos los empleados de CaixaBank y de la entidad en cuestión. De hecho, la propia autora de estos hechos realizó diversos cursos sobre código éitco y confidencialidad de datos.
