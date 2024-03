¡Pillada en First Dates! Esta soltera habla por teléfono con su novio en plena cita: "Mi amor solo pienso en ti"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado en el especial 'First Dates Cine' a Malú y Fabio. Ella es amazonas, está muy unida a su yegua, y de forma secundaria trabaja de modelo. Viene con las ideas claras: nada más llegar le ha dejado un anillo con una nota a su cita para saber si le asusta el compromiso.

Fabio ha pasado la prueba y se ha sentado a cenar con ella. Malú le ha contado que para ella su yegua es todo: "llego a mi casa y me acuerdo de mi yegua" y que la echa más de menos que a algunas personas, porque ha tenido malas experiencias: "todo son envidias porque se piensan que estoy operada", ha dicho.

Y Fabio ante cámaras se ha reído diciendo: "algo de retoquito puede tener". Mientras que hablaban sobre sus gustos Fabio le ha contado que es costalero y cristiano, pero Malú le ha dicho que ella quiere casarse: "Me lo ha dejado claro desde el primer momento", matizaba el soltero.

La cita ha dado una vuelta total cuando Malú ha sacado el móvil y las cámaras han captado como respondía a su novio: "Mi amor solo pienso en ti, te amo" le respondía mientras su pareja le decía que estaba "celoso porque estaba cenando con otro" y ella le respondía: "solo me gustas tú".

En el momento final, Malú le ha dado calabazas a Fabio porque "estaba demasiado musculado" y no era su tipo, y en el último momento le ha reconocido que tenía sentimientos por otra persona.

Por su parte, Fabio le ha dicho que tampoco le ha gustado físicamente y eso ha enfadado a Malú: "¿soy fea? jajaja me parto", le ha soltado.