Hacer pilates está bien, pero los expertos coinciden: el mejor ejercicio para quitar las alas de murciélago

Muchas personas encuentran la determinación para hacer ejercicio cuando se plantean como objetivo el mejoramiento de una parte específica de su cuerpo, lo cual se suele ver con regularidad entre aquellos que tienen las denominadas "alas de murciélago".

Estas acumulaciones de grasa y pérdida de firmeza afectan tanto la estética como la fortaleza muscular de los brazos, pues se trata de la flacidez y el descolgamiento de la piel que se da en la cara interna de los mismos, justo en la zona del tríceps braquial.

“Para realizar todas estas acciones [como levantar bolsas, empujar puertas o mover muebles] sin molestias ni riesgos de lesión, se requiere una musculatura funcional y resistente”, destacan los profesionales de la Clínica Mayo.

Como consecuencia, contar con una rutina de ejercicios adecuada, además de combinarla con adecuada alimentación y descansos pertinentes, permite reducir esta flacidez y fortalecer los músculos, pero hay unos ejercicios particulares que son los más oportunos:

Fondos en banco

Sentada frente a un banco, apoya las manos y extiende las piernas. Flexiona los codos, baja el cuerpo y vuelve a subir. Realizar 3 series de 12-15 repeticiones.

Extensiones de brazo con mancuernas

De pie o sentado, sostén una mancuerna con ambas manos por encima de la cabeza. Flexiona los codos para bajar la mancuerna por detrás de la cabeza y vuelve a subirla. Esta rutina consigue brazos, hombros y espalda definidos, firmes y tonificados. 3 series de 12-15 repeticiones.

Flexiones de tríceps

Coloca las manos cerca del cuerpo sobre el suelo, mantén el tronco recto. Flexiona los codos hacia atrás y vuelve a extender. 3 series de 10-12 repeticiones.

Press de hombros con mancuernas

De pie o sentada, con las mancuernas a la altura de los hombros. Eleva los brazos hasta estirarlos por completo y baja controladamente. 3 series de 12 repeticiones.

En función de lo anterior y en aras de lograr maximizar los resultados, se recomienda combinar ejercicios de fuerza con entrenamiento cardiovascular, tal como:

Lunes y jueves : entrenar brazos y hombros (haciendo fondos, extensiones y patadas de tríceps).

: entrenar brazos y hombros (haciendo fondos, extensiones y patadas de tríceps). Miércoles y sábado : hacer cardio moderado (como caminar, correr o bicicleta) durante aproximadamente 30 a 40 minutos.

: hacer cardio moderado (como caminar, correr o bicicleta) durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Martes y viernes : realizar una rutina de cuerpo completo que incluya núcleo y piernas, ejercitando los brazos con mancuernas.

: realizar una rutina de cuerpo completo que incluya núcleo y piernas, ejercitando los brazos con mancuernas. Domingo: descansar o realizar estiramientos suaves.

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Si a todo esto le sumas aumentar el peso y la intensidad de los ejercicios a medida que vayas progresando, beber suficiente agua, mantener una dieta equilibrada, ser constante y tener un descanso adecuado sin sobrecargarte de entrenamiento, podrás reducir las "alas de murciélago" y mejorar tanto la apariencia de tus brazos como fortalecer la zona superior del cuerpo y contribuir a un mejor rendimiento en las actividades del día a día.