JUBILADOS
Pilar Vaquerizo, jubilada: "He trabajado 44 años y 314 días y aun así me quitan un 24% de la pensión"
Despídete de jubilarte antes de tiempo sin consecuencias
La jubilación anticipada vuelve a situarse en el centro del debate tras el testimonio de Pilar Vaquerizo, una jubilada que asegura haber sufrido una importante reducción en su prestación pese a haber dedicado prácticamente toda su vida al trabajo.
Según cuenta la pensionista, después de cotizar durante 44 años y 314 días, denuncia que la Seguridad Social le aplica una penalización cercana al 24% de su pensión.
Su caso ha generado numerosas reacciones porque pone de manifiesto una realidad que afecta a miles de trabajadores en España. Aunque se hayan acumulado más de cuatro décadas de cotización, jubilarse antes de alcanzar la edad ordinaria establecida por ley puede conllevar una reducción permanente de la prestación.
El papel de los coeficientes reductores en el cálculo de tu pensión
La norma vigente contempla la aplicación de coeficientes reductores para quienes deciden adelantar su retirada laboral. El objetivo no es otro que compensar el mayor tiempo durante el que se percibirá la pensión, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema.
El problema es que muchos trabajadores consideran injustas estas penalizaciones en aquellas carreras laborales que han sido muy extensas (y que, por lo tanto, han aportado más al sistema de pensiones).
Esto es precisamente lo que denuncia Pilar Vaquerizo, quien comenzó a trabajar siendo menor de edad y pese a haber cotizado casi 45 años a la Seguridad Social, ha visto cómo su pensión ha quedado reducida de forma definitiva.
Sin embargo, la cuantía exacta de esta reducción depende de varios factores como el número de meses que se adelanta la jubilación y el total de años cotizados. Aun así, numerosos expertos sostienen que sería necesario revisar la normativa para introducir un tratamiento específico para quienes han desarrollado trayectorias profesionales especialmente extensas.
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